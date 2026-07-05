Analfabetismo no Espírito Santo fica abaixo da média nacional

O Espírito Santo registrou taxa de analfabetismo de 3,8% entre pessoas com 15 anos ou mais em 2025. O índice coloca o Estado abaixo da média nacional, que caiu para 4,9%, o menor patamar da série histórica da PNAD Contínua Educação.

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No Brasil, cerca de 8,4 milhões de pessoas com 15 anos ou mais ainda não sabiam ler e escrever em 2025. Segundo o IBGE, foi a primeira vez, desde o início da série em 2016, que a taxa nacional ficou abaixo de 5%.

Apesar do avanço, os dados mostram que o analfabetismo ainda apresenta forte desigualdade regional. O Nordeste concentrou mais da metade das pessoas analfabetas do país, com taxa de 10,6%. Já o Sudeste registrou 2,3%, abaixo da média brasileira.

Nesse cenário, o Espírito Santo aparece com resultado melhor que o índice nacional, mas ainda acima da média do Sudeste. O dado reforça a necessidade de políticas permanentes de alfabetização, principalmente entre adultos e idosos.

O levantamento também mostra que o analfabetismo segue mais presente entre pessoas mais velhas. Em 2025, a população com 60 anos ou mais representava 58% do total de analfabetos no país, com 4,9 milhões de brasileiros nessa faixa etária sem saber ler e escrever.

Em perspectiva histórica, o Brasil reduziu de forma significativa o analfabetismo ao longo das últimas décadas. Ainda assim, a erradicação do problema segue como desafio educacional, especialmente nas regiões com maiores desigualdades sociais e menor acesso à escolarização ao longo da vida.

No Espírito Santo, a taxa de 3,8% indica avanço em relação ao quadro nacional, mas também mostra que milhares de capixabas ainda precisam ser alcançados por ações de educação de jovens, adultos e idosos.