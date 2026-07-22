Anchieta tem 23 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira
Oportunidades contemplam oito funções, com destaque para sinaleiro, operador de máquinas, atendente de vendas e motorista de caminhão betoneira.
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta divulgou, nesta quarta-feira (22), um painel com 23 vagas de trabalho. As oportunidades atendem profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A função com o maior número de postos é a de sinaleiro, que concentra dez vagas. Os candidatos precisam ter Ensino Fundamental completo, além de disponibilidade para viajar e dormir no local de trabalho.
Leia também: Cachoeiro tem 267 vagas de emprego em diferentes áreas
O painel também apresenta quatro vagas para operador de minipá carregadeira. A oportunidade exige experiência comprovada na Carteira de Trabalho e curso na área de atuação.
Para atendente de vendas, estão disponíveis três vagas. O cargo exige Ensino Médio completo, experiência registrada e disponibilidade para realizar viagens.
Vagas para motoristas e operadores
O Sine oferece duas oportunidades para motorista de caminhão betoneira. Os interessados precisam apresentar experiência comprovada, Carteira Nacional de Habilitação na categoria D e Ensino Médio completo.
Há ainda uma vaga para operador de empilhadeira. A função exige experiência registrada, habilitação na categoria B ou superior e curso específico para operação do equipamento.
Outra oportunidade está aberta para alinhador de automóveis. O profissional deverá trabalhar em Guarapari e precisa ter experiência comprovada, além do Ensino Fundamental completo.
Oportunidade sem experiência
O painel inclui uma vaga para auxiliar de limpeza que não exige experiência profissional. A escolaridade solicitada é o Ensino Fundamental completo.
Também há uma oportunidade para serralheiro de alumínio. O cargo exige experiência na função e habilitação na categoria B, mas não estabelece escolaridade mínima.
As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, os interessados devem verificar a disponibilidade dos cargos antes de realizar o encaminhamento.
Vagas disponíveis
- Sinaleiro: 10 vagas;
- Operador de minipá carregadeira: 4 vagas;
- Atendente de vendas: 3 vagas;
- Motorista de caminhão betoneira: 2 vagas;
- Alinhador de automóveis: 1 vaga;
- Serralheiro de alumínio: 1 vaga;
- Operador de empilhadeira: 1 vaga;
- Auxiliar de limpeza: 1 vaga.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726