Anchieta tem 23 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta divulgou, nesta quarta-feira (22), um painel com 23 vagas de trabalho. As oportunidades atendem profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

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A função com o maior número de postos é a de sinaleiro, que concentra dez vagas. Os candidatos precisam ter Ensino Fundamental completo, além de disponibilidade para viajar e dormir no local de trabalho.

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O painel também apresenta quatro vagas para operador de minipá carregadeira. A oportunidade exige experiência comprovada na Carteira de Trabalho e curso na área de atuação.

Para atendente de vendas, estão disponíveis três vagas. O cargo exige Ensino Médio completo, experiência registrada e disponibilidade para realizar viagens.

Vagas para motoristas e operadores

O Sine oferece duas oportunidades para motorista de caminhão betoneira. Os interessados precisam apresentar experiência comprovada, Carteira Nacional de Habilitação na categoria D e Ensino Médio completo.

Há ainda uma vaga para operador de empilhadeira. A função exige experiência registrada, habilitação na categoria B ou superior e curso específico para operação do equipamento.

Outra oportunidade está aberta para alinhador de automóveis. O profissional deverá trabalhar em Guarapari e precisa ter experiência comprovada, além do Ensino Fundamental completo.

Oportunidade sem experiência

O painel inclui uma vaga para auxiliar de limpeza que não exige experiência profissional. A escolaridade solicitada é o Ensino Fundamental completo.

Também há uma oportunidade para serralheiro de alumínio. O cargo exige experiência na função e habilitação na categoria B, mas não estabelece escolaridade mínima.

As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, os interessados devem verificar a disponibilidade dos cargos antes de realizar o encaminhamento.

Vagas disponíveis