Cachoeiro tem 267 vagas de emprego em diferentes áreas

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quarta-feira (22), um painel com 267 vagas de trabalho. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

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O maior número de postos aparece para auxiliar de logística, com 50 vagas. A função não exige experiência e pede Ensino Fundamental.

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Outra oportunidade em destaque é para auxiliar de linha de produção, com 30 vagas em frigorífico. Neste caso, a empresa também não exige experiência, mas solicita Ensino Fundamental completo.

O painel ainda oferece 15 vagas para auxiliar de cozinha no horário noturno. Os candidatos precisam comprovar experiência na Carteira de Trabalho, mas não há exigência de escolaridade.

Também estão disponíveis dez vagas para ajudante geral em supermercado, dez para instalador e reparador de linhas telefônicas e dez para lavador de chassi.

Oportunidades sem experiência

Parte das funções não exige experiência profissional. Entre elas estão auxiliar de logística, auxiliar de linha de produção, ajudante de açougueiro, ajudante de padeiro, balconista, cozinheiro, operador de caixa e repositor de mercadorias.

Há ainda oito vagas para auxiliar de cozinha em restaurante, sem exigência de experiência ou escolaridade. Outras quatro oportunidades estão abertas para recepcionista e atendente, também sem esses requisitos.

O documento inclui uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência na função de assistente administrativo. O candidato deve ter Ensino Médio completo e experiência comprovada.

Construção civil e setor de transportes

A construção civil reúne vagas para carpinteiro, motorista de ônibus, motorista de caminhão, operador de máquinas, sinaleiro de obras, eletricista, técnico em segurança do trabalho e outras funções.

No setor de transportes, há oportunidades para analista contábil, lavador de chassi e motoristas. O painel também apresenta postos nas áreas de mineração, mármore e granito, alimentação, padaria, telecomunicações e comércio.

Algumas vagas são destinadas a localidades específicas, como Presidente Kennedy, Atílio Vivácqua e o bairro Frade.

A relação de oportunidades foi atualizada em 22 de julho de 2026. Segundo o Sine, as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.