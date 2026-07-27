Anchieta tem 24 vagas abertas; veja cargos e requisitos

O Sine de Anchieta divulgou 24 vagas de emprego nesta segunda-feira (27). O painel reúne oportunidades nos setores de comércio, vendas, construção civil, transporte, limpeza e supermercados.

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Há cargos para candidatos com ensino fundamental ou médio completo. O levantamento também apresenta vagas para profissionais com cursos específicos e uma oportunidade de estágio para estudante de Engenharia Civil.

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Parte das funções não exige experiência profissional.

Operador de máquina lidera oferta de vagas

A função com o maior número de oportunidades é a de operador de minipá carregadeira, com quatro vagas.

Os candidatos precisam comprovar experiência na carteira de trabalho e possuir curso na área de atuação.

O cargo de atendente de vendas aparece em seguida, com três oportunidades. A empresa exige ensino médio completo, experiência registrada e disponibilidade para viagens.

Comércio e supermercado oferecem vagas sem experiência

O painel apresenta duas vagas para repositor de mercadorias e outras duas para operador de caixa. Em ambos os casos, os candidatos devem ter ensino médio completo, mas não precisam comprovar experiência anterior.

Também estão disponíveis duas oportunidades para balconista e uma para ajudante de açougueiro. As funções exigem ensino médio completo, mas não cobram experiência registrada.

Há ainda duas vagas de auxiliar de limpeza. Uma exige ensino fundamental completo e a outra pede ensino médio completo. Nenhuma delas exige experiência.

Transporte e construção também contratam

O Sine oferece duas vagas para motorista de caminhão betoneira. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, habilitação na categoria D e experiência comprovada.

Há uma oportunidade para alinhador de automóveis, com atuação prevista em Guarapari. O cargo exige ensino fundamental completo e experiência em carteira.

O painel também reúne uma vaga para operador de empilhadeira. Além da experiência, o candidato deve possuir habilitação na categoria B ou superior e curso de operador de empilhadeira.

Confira as oportunidades disponíveis

Operador de minipá carregadeira: 4 vagas;

4 vagas; Atendente de vendas: 3 vagas;

3 vagas; Motorista de caminhão betoneira: 2 vagas;

2 vagas; Repositor de mercadorias: 2 vagas;

2 vagas; Operador de caixa: 2 vagas;

2 vagas; Balconista: 2 vagas;

2 vagas; Alinhador de automóveis: 1 vaga;

1 vaga; Operador de empilhadeira: 1 vaga;

1 vaga; Auxiliar de limpeza: 2 vagas;

2 vagas; Bombeiro civil: 1 vaga;

1 vaga; Ajudante de açougueiro: 1 vaga;

1 vaga; Supervisor comercial: 1 vaga;

1 vaga; Conferente: 1 vaga;

1 vaga; Estagiário de Engenharia Civil: 1 vaga.

Estágio para estudante de Engenharia Civil

Estudantes que estejam cursando Engenharia Civil podem concorrer a uma vaga de estágio. A oportunidade não exige experiência anterior.

O painel informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, os interessados devem consultar a disponibilidade do cargo desejado durante o atendimento no Sine.