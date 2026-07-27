Anchieta tem 24 vagas abertas; veja cargos e requisitos
Oportunidades contemplam profissionais com diferentes níveis de escolaridade, além de funções que não exigem experiência anterior.
O Sine de Anchieta divulgou 24 vagas de emprego nesta segunda-feira (27). O painel reúne oportunidades nos setores de comércio, vendas, construção civil, transporte, limpeza e supermercados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Há cargos para candidatos com ensino fundamental ou médio completo. O levantamento também apresenta vagas para profissionais com cursos específicos e uma oportunidade de estágio para estudante de Engenharia Civil.
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Parte das funções não exige experiência profissional.
Operador de máquina lidera oferta de vagas
A função com o maior número de oportunidades é a de operador de minipá carregadeira, com quatro vagas.
Os candidatos precisam comprovar experiência na carteira de trabalho e possuir curso na área de atuação.
O cargo de atendente de vendas aparece em seguida, com três oportunidades. A empresa exige ensino médio completo, experiência registrada e disponibilidade para viagens.
Comércio e supermercado oferecem vagas sem experiência
O painel apresenta duas vagas para repositor de mercadorias e outras duas para operador de caixa. Em ambos os casos, os candidatos devem ter ensino médio completo, mas não precisam comprovar experiência anterior.
Também estão disponíveis duas oportunidades para balconista e uma para ajudante de açougueiro. As funções exigem ensino médio completo, mas não cobram experiência registrada.
Há ainda duas vagas de auxiliar de limpeza. Uma exige ensino fundamental completo e a outra pede ensino médio completo. Nenhuma delas exige experiência.
Transporte e construção também contratam
O Sine oferece duas vagas para motorista de caminhão betoneira. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, habilitação na categoria D e experiência comprovada.
Há uma oportunidade para alinhador de automóveis, com atuação prevista em Guarapari. O cargo exige ensino fundamental completo e experiência em carteira.
O painel também reúne uma vaga para operador de empilhadeira. Além da experiência, o candidato deve possuir habilitação na categoria B ou superior e curso de operador de empilhadeira.
Confira as oportunidades disponíveis
- Operador de minipá carregadeira: 4 vagas;
- Atendente de vendas: 3 vagas;
- Motorista de caminhão betoneira: 2 vagas;
- Repositor de mercadorias: 2 vagas;
- Operador de caixa: 2 vagas;
- Balconista: 2 vagas;
- Alinhador de automóveis: 1 vaga;
- Operador de empilhadeira: 1 vaga;
- Auxiliar de limpeza: 2 vagas;
- Bombeiro civil: 1 vaga;
- Ajudante de açougueiro: 1 vaga;
- Supervisor comercial: 1 vaga;
- Conferente: 1 vaga;
- Estagiário de Engenharia Civil: 1 vaga.
Estágio para estudante de Engenharia Civil
Estudantes que estejam cursando Engenharia Civil podem concorrer a uma vaga de estágio. A oportunidade não exige experiência anterior.
O painel informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, os interessados devem consultar a disponibilidade do cargo desejado durante o atendimento no Sine.
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