Sine de Cachoeiro oferece mais de 150 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim oferece 151 vagas de emprego nesta segunda-feira (27). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

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O painel reúne postos nos setores de alimentação, comércio, construção civil, frigorífico, telefonia, transporte, mármore e granito e serviços automotivos. Parte das vagas não exige experiência profissional.

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O maior número de oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com 30 vagas em um frigorífico. Para concorrer, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo, mas não é necessário comprovar experiência.

Alimentação concentra dezenas de vagas

O setor de alimentação também aparece com destaque no levantamento.

Uma empresa oferece 16 vagas para auxiliar de cozinha no horário noturno. Nesse caso, exige-se experiência comprovada em carteira de trabalho.

Um restaurante disponibiliza outras oito vagas para auxiliar de cozinha, sem exigir experiência ou escolaridade.

Também há seis oportunidades para cozinheiro no período noturno e quatro para cozinheiro em restaurante.

O painel ainda apresenta vagas para churrasqueiro, atendente de padaria, recepcionista, auxiliar de estoque e auxiliar de limpeza.

Telefonia e transporte oferecem 20 oportunidades

Uma empresa comercial busca dez profissionais para atuar como instalador e reparador de linhas telefônicas. Os interessados precisam ter o ensino médio completo, mas não precisam apresentar experiência anterior.

Outras dez vagas são para lavador de chassi em uma empresa de transporte. A função exige experiência comprovada e ensino fundamental.

Há ainda uma oportunidade para técnico instalador de fibras ópticas. O cargo exige experiência, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B.

Vagas sem experiência em Cachoeiro

Entre as funções que não exigem experiência estão:

ajudante de açougueiro;

atendente e balconista de padaria;

auxiliar administrativo;

auxiliar de cozinha;

auxiliar de linha de produção;

churrasqueiro;

empregada doméstica;

estampador de placas veiculares;

instalador e reparador de linhas telefônicas;

operador de caixa;

recepcionista e atendente;

repositor de mercadorias;

técnico automotivo de inspeção veicular.

Os requisitos de escolaridade variam conforme cada cargo. Algumas oportunidades não exigem formação mínima, enquanto outras pedem ensino fundamental ou médio completo.

Painel tem vaga exclusiva para PCD

O levantamento também apresenta uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência.

A oportunidade é para assistente administrativo em uma distribuidora. A empresa exige ensino médio completo e experiência comprovada na carteira de trabalho.

Confira as principais oportunidades

Auxiliar de linha de produção: 30 vagas;

30 vagas; Auxiliar de cozinha no horário noturno: 16 vagas;

16 vagas; Instalador e reparador de linhas telefônicas: 10 vagas;

10 vagas; Lavador de chassi: 10 vagas;

10 vagas; Auxiliar de cozinha em restaurante: 8 vagas;

8 vagas; Cozinheiro no horário noturno: 6 vagas;

6 vagas; Atendente e balconista de padaria: 5 vagas;

5 vagas; Operador de caixa em supermercado: 5 vagas;

5 vagas; Cozinheiro: 4 vagas;

4 vagas; Porteiro para Presidente Kennedy: 4 vagas;

4 vagas; Recepcionista e atendente: 4 vagas;

4 vagas; Repositor de mercadorias: 4 vagas;

4 vagas; Carpinteiro: 3 vagas;

3 vagas; Auxiliar de limpeza em restaurante: 3 vagas.

O painel completo reúne 47 funções, totalizando 151 postos de trabalho.

Como buscar atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Rua Costa Pereira, 100, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

As vagas podem sofrer alterações ou ser preenchidas sem aviso prévio. Por isso, o candidato deve verificar a disponibilidade da oportunidade desejada no momento do atendimento.