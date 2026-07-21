Apontado como gerente do tráfico é preso por homicídios no Espírito Santo

Um homem de 26 anos, apontado pela Polícia Militar como gerente do tráfico de maconha no Bairro da Penha, foi preso na madrugada desta terça-feira (21), no bairro São Benedito, em Vitória. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio qualificado, associação para o tráfico e tráfico de drogas.

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A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado por equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar.

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Segundo a PM, o suspeito estava na laje de uma residência quando percebeu a aproximação dos militares. Após receber ordem de abordagem, ele tentou fugir para o interior do imóvel.

Os policiais acompanharam o homem e conseguiram detê-lo em um dos quartos da casa.Durante a consulta aos sistemas de segurança, os militares confirmaram a existência de dois mandados de prisão.

Um deles era de prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas. O segundo mandado era de recaptura por tráfico de entorpecentes.

De acordo com informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, o detido também é apontado como integrante da facção Primeiro Comando de Vitória.

Ainda segundo a corporação, ele exerceria a função de gerente do tráfico de maconha no Bairro da Penha. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória para os procedimentos cabíveis.