Apontado como gerente do tráfico é preso por homicídios no Espírito Santo
Homem apontado como gerente do tráfico no Bairro da Penha foi preso com mandados por homicídio, associação para o tráfico e tráfico de drogas.
Um homem de 26 anos, apontado pela Polícia Militar como gerente do tráfico de maconha no Bairro da Penha, foi preso na madrugada desta terça-feira (21), no bairro São Benedito, em Vitória. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio qualificado, associação para o tráfico e tráfico de drogas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado por equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar.
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Segundo a PM, o suspeito estava na laje de uma residência quando percebeu a aproximação dos militares. Após receber ordem de abordagem, ele tentou fugir para o interior do imóvel.
Os policiais acompanharam o homem e conseguiram detê-lo em um dos quartos da casa.Durante a consulta aos sistemas de segurança, os militares confirmaram a existência de dois mandados de prisão.
Um deles era de prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas. O segundo mandado era de recaptura por tráfico de entorpecentes.
De acordo com informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, o detido também é apontado como integrante da facção Primeiro Comando de Vitória.
Ainda segundo a corporação, ele exerceria a função de gerente do tráfico de maconha no Bairro da Penha. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória para os procedimentos cabíveis.
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