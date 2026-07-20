PM amplia operações de trânsito nas ruas de Cachoeiro

O 9º Batalhão da Polícia Militar intensificou as operações de fiscalização de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o comando da unidade, as ações ocorrerão de forma permanente e seguirão critérios técnicos, dados de segurança e o planejamento operacional.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As fiscalizações têm como principais objetivos prevenir acidentes, combater possíveis crimes e coibir situações de perturbação do sossego. A Polícia Militar também pretende conscientizar os motoristas sobre comportamentos que colocam vidas em risco.

Leia mais: Acidente grave mata motociclista em Iriri

De acordo com o comando do batalhão, o trabalho desenvolvido nos últimos 12 meses apresentou resultados positivos. As equipes mantêm operações em diferentes regiões e horários, inclusive durante a noite e a madrugada.

Fiscalização também auxilia no combate ao crime

A Polícia Militar destacou que as operações de trânsito não se limitam à conferência de documentos dos veículos e dos condutores.

Durante as abordagens, os policiais podem identificar pessoas com mandados de prisão em aberto, localizar veículos furtados ou roubados e apreender armas e drogas. As equipes também conseguem prender suspeitos envolvidos em diferentes tipos de crimes.

O comando do 9º Batalhão reforçou que as fiscalizações fazem parte de uma estratégia mais ampla de segurança pública. Portanto, as operações de trânsito não substituem o policiamento ostensivo nem as ações contra a criminalidade.

Imprudência preocupa Polícia Militar

Outro ponto destacado pelo batalhão envolve a imprudência nas ruas e rodovias. Condutas como dirigir após consumir bebida alcoólica, ultrapassar em locais proibidos e trafegar acima do limite de velocidade aumentam o risco de acidentes.

A condução de veículos sem atender às normas de segurança também coloca motoristas, passageiros, pedestres e outros usuários das vias em perigo.

Para a Polícia Militar, cada abordagem pode impedir uma ocorrência grave e contribuir para um trânsito mais seguro. No entanto, o comando ressalta que a redução dos acidentes também depende da conscientização da população.

Policiamento será reforçado em áreas estratégicas

Paralelamente às fiscalizações de trânsito, o 9º Batalhão manterá as ações de saturação e o policiamento preventivo em áreas com maior incidência criminal.

A região central de Cachoeiro também receberá reforço durante o dia, à noite e nas madrugadas. As equipes realizarão abordagens dentro dos critérios legais e técnicos para localizar suspeitos, cumprir mandados e apreender materiais ilícitos.

As ações também buscam prevenir furtos, roubos, tráfico de drogas e crimes contra a vida e o patrimônio.

Segundo o comando, o planejamento reúne inteligência, presença policial e atuação permanente. As equipes continuarão realizando prisões em flagrante e operações em diferentes pontos do município.

O 9º Batalhão afirmou que manterá as fiscalizações de trânsito, as ações de saturação e o policiamento preventivo com intensidade e respeito aos cidadãos.

“Cumprir a lei, prevenir acidentes, combater a criminalidade e proteger vidas são missões inseparáveis”, destacou o comando da unidade.