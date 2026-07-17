Após bater carro roubado, criminoso invadiu casa e empurrou idosa em Cachoeiro

A fuga de um criminoso que roubou o carro de uma funcionária de banco terminou com uma colisão contra um poste e a invasão de uma residência no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (17).

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Depois de abandonar o veículo roubado, o homem entrou na casa de uma mulher de 70 anos, empurrou a moradora e tentou se esconder debaixo de uma cama. A idosa, que possui problemas cardíacos, passou mal após a invasão. Crianças também estavam no imóvel.

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A ocorrência começou na Rua Brahim Antônio Seder, no Centro. A funcionária aguardava dentro do carro o horário de abertura da agência bancária quando foi abordada pelo suspeito, que estava armado com uma faca.

Segundo a Polícia Militar, ele bateu no vidro e ordenou que a mulher abrisse o veículo. Um pedestre percebeu a situação e tentou impedir o roubo, entrando em luta corporal com o homem.

Com medo de que o pedestre fosse ferido, a vítima deixou o automóvel. O suspeito aproveitou o momento, assumiu a direção e fugiu.

Câmeras de videomonitoramento ajudaram as equipes a identificar a rota seguida pelo carro. Durante a fuga pela BR-482, Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, o motorista perdeu o controle e atingiu um poste no bairro Monte Belo.

Após a batida, ele abandonou o automóvel, entrou na residência e tentou se esconder. Os militares cercaram a região e prenderam o suspeito dentro do imóvel.

Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil junto com a faca apontada como utilizada no roubo. O carro foi recuperado e deverá ser devolvido à proprietária após os procedimentos necessários.