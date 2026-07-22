Aposta de Marataízes garante prêmio na Mega-Sena 3034; confira o resultado

A Mega-Sena 3034 acumulou, mas uma aposta sortuda de Marataízes embolsou R$1.266,03. Além dela, outros diversos bilhetes de municípios do Espírito Santo também foram sorteados. Os números sorteados do concurso 3034: 37 – 28 – 08 – 39 – 30 – 60.

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O sorteio do concurso 3034, aconteceu na noite desta terça (21), em São Paulo. Como ninguém conseguiu acertar as seis dezenas, o prêmio foi acumulado para R$ 62 milhões. A Caixa realizará o próximo sorteio da Mega-Sena nesta quinta (23).

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Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país. O sorteio oferece prêmios milionários para quem acerta seis números. Contudo, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.

O sistema oferece facilidades. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.