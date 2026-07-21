Grana no bolso! Apostas de Cachoeiro fatura na Lotofácil 3740

A Lotofácil acumulou novamente, mas diversas apostas conseguiram faturar acertando 14 números. Duas apostas são de Cachoeiro que levaram para casa R$2.235,07. Além disso, apostas de outros sete municípios do Espírito Santo também faturaram.

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Os números sorteados

A Caixa sorteou os seguintes números do concurso 3740: 1 – 2 – 5 – 6 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22. Contudo, ninguém conseguiu acertar a sequência e o valor do prêmio acumulou para R$ 15 milhões. O próximo sorteio acontece nesta terça (21).

Como jogar na Lotofácil

Para jogar na Lotofácil, é necessário marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Além disso, quem quiser, pode optar pela Surpresinha que, nesta modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal.

São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.