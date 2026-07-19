Aposta de Guaçuí fatura na Lotofácil; confira o próximo sorteio
O próximo sorteio acontece nesta segunda (20).
Apesar de ter acumulado, apostas de diversos lugares do Brasil faturaram no sorteio da Lotofácil 3739. Um dos sortudos é de Guaçuí, que acertou 14 números e levou para casa cerca de R$ 1.700. Além disso, apostas de Pinheiros e Vila Velha também faturaram.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Os números sorteados
A Caixa sorteou os seguintes números do concurso 3739: 25 – 16 – 06 – 24 – 09 – 15 – 11 – 18 – 19 – 20 – 04 – 05 – 01 – 13 – 23. Contudo, ninguém conseguiu acertar a sequência e o valor do prêmio acumulou para R$ 10 milhões. O próximo sorteio acontece nesta segunda (20).
Como jogar na Lotofácil
Para jogar na Lotofácil, é necessário marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Além disso, quem quiser, pode optar pela Surpresinha que, nesta modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal.
São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.
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