Confira os números sorteados da Mega-Sena concurso 3033

Valendo R$ 35 milhões, o sorteio da Mega-Sena, concurso 3033, aconteceu nesta manhã de comingo (19), em São Paulo.

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Os números sorteados foram: 23 – 58 – 55 – 18 – 21 – 43.

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Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país. O sorteio oferece prêmios milionários para quem acerta seis números. Contudo, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.

O sistema oferece facilidades. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.