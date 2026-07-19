Confira os números sorteados da Mega-Sena concurso 3033
A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país.
Valendo R$ 35 milhões, o sorteio da Mega-Sena, concurso 3033, aconteceu nesta manhã de comingo (19), em São Paulo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os números sorteados foram: 23 – 58 – 55 – 18 – 21 – 43.
Leia também: Lotofácil 3739: confira o resultado do sorteio deste domingo
Como jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país. O sorteio oferece prêmios milionários para quem acerta seis números. Contudo, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas.
Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.
O sistema oferece facilidades. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726