Aposta única do Espírito Santo leva sozinha prêmio milionário da Lotofácil

Um apostador de Linhares, no norte do Espírito Santo, acordou milionário. Com uma aposta simples, o sortudo acertou todas as 15 dezenas sorteadas pela Lotofácil, concurso 3749, e embolsou o prêmio de $ 1.290.821,15.

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Além dele, outras 13 apostas capixabas acertaram 14 números e levaram R$1.157,63.

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Os números sorteados foram: 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25. O próximo sorteio, que a Caixa vai pagar R$ R$ 8.000.000,00, acontecerá nesta sexta (31).

Como jogar na Lotofácil

Para jogar na Lotofácil, é necessário marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Além disso, quem quiser, pode optar pela Surpresinha que, nesta modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal.

São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.