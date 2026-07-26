Atenção! Trânsito terá interdições na Beira Rio e no IBC neste domingo
Bloqueios ocorrerão na Avenida Beira Rio e na Avenida Dr. Félix Cheim durante a programação da Avenida de Lazer; motoristas devem utilizar rotas alternativas.
Motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito de Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (26). A realização da Avenida de Lazer provocará interdições temporárias na Avenida Beira Rio e no bairro IBC.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os bloqueios ocorrerão em horários diferentes. Na Beira Rio, a interdição começa às 6h30 e segue até as 11h30. No IBC, o trânsito ficará fechado das 8h às 11h.
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A orientação é que os condutores planejem o deslocamento com antecedência, busquem rotas alternativas e respeitem a sinalização instalada nos locais.
Avenida Beira Rio terá bloqueio por cinco horas
Na Avenida Beira Rio, o tráfego será interrompido a partir da Praça Jerônimo Monteiro, nas proximidades da Ponte Karin Tanure.
A interdição seguirá até a Rua Pedro Dias, na altura da ponte de pedestres Governador João Bley.
O trecho permanecerá fechado das 6h30 às 11h30. A medida permitirá a realização das atividades da Avenida de Lazer com mais segurança para os participantes.
Avenida Dr. Félix Cheim será interditada no IBC
No bairro IBC, o bloqueio ocorrerá na Avenida Dr. Félix Cheim. A interdição começa na entrada do bairro e segue até a Rua Dário Cunha, nas proximidades do Cemitério Park.
O trânsito ficará interrompido entre 8h e 11h.
Durante esse período, os motoristas deverão utilizar caminhos alternativos para acessar outras áreas da cidade.
Confira os horários das interdições
Avenida Beira Rio
- Horário: das 6h30 às 11h30;
- Trecho: da Praça Jerônimo Monteiro, próximo à Ponte Karin Tanure, até a Rua Pedro Dias, na ponte de pedestres Governador João Bley.
Bairro IBC
- Horário: das 8h às 11h;
- Trecho: Avenida Dr. Félix Cheim, da entrada do bairro até a Rua Dário Cunha, próximo ao Cemitério Park.
A recomendação é reduzir a velocidade nas proximidades dos bloqueios e seguir as orientações das equipes responsáveis pelo trânsito.
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