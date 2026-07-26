Atenção! Trânsito terá interdições na Beira Rio e no IBC neste domingo

Motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito de Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (26). A realização da Avenida de Lazer provocará interdições temporárias na Avenida Beira Rio e no bairro IBC.

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Os bloqueios ocorrerão em horários diferentes. Na Beira Rio, a interdição começa às 6h30 e segue até as 11h30. No IBC, o trânsito ficará fechado das 8h às 11h.

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A orientação é que os condutores planejem o deslocamento com antecedência, busquem rotas alternativas e respeitem a sinalização instalada nos locais.

Avenida Beira Rio terá bloqueio por cinco horas

Na Avenida Beira Rio, o tráfego será interrompido a partir da Praça Jerônimo Monteiro, nas proximidades da Ponte Karin Tanure.

A interdição seguirá até a Rua Pedro Dias, na altura da ponte de pedestres Governador João Bley.

O trecho permanecerá fechado das 6h30 às 11h30. A medida permitirá a realização das atividades da Avenida de Lazer com mais segurança para os participantes.

Avenida Dr. Félix Cheim será interditada no IBC

No bairro IBC, o bloqueio ocorrerá na Avenida Dr. Félix Cheim. A interdição começa na entrada do bairro e segue até a Rua Dário Cunha, nas proximidades do Cemitério Park.

O trânsito ficará interrompido entre 8h e 11h.

Durante esse período, os motoristas deverão utilizar caminhos alternativos para acessar outras áreas da cidade.

Confira os horários das interdições

Avenida Beira Rio

Horário: das 6h30 às 11h30;

Trecho: da Praça Jerônimo Monteiro, próximo à Ponte Karin Tanure, até a Rua Pedro Dias, na ponte de pedestres Governador João Bley.

Bairro IBC

Horário: das 8h às 11h;

Trecho: Avenida Dr. Félix Cheim, da entrada do bairro até a Rua Dário Cunha, próximo ao Cemitério Park.

A recomendação é reduzir a velocidade nas proximidades dos bloqueios e seguir as orientações das equipes responsáveis pelo trânsito.