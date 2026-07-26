Farmácias de plantão neste domingo em Cachoeiro: veja a lista

Seis farmácias estarão de plantão em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo, 26 de julho. Os estabelecimentos ficam nos bairros Guandu, Gilberto Machado, Abelardo Machado, Coronel Borges, Jardim Itapemirim e Marbrasa.

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A lista reúne os endereços, pontos de referência e telefones das drogarias disponíveis durante o plantão.

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Confira:

Drogaria Brito

Bairro: Guandu

Guandu Endereço: Rua Bernardo Horta, 274

Rua Bernardo Horta, 274 Referência: em frente ao Supermercado Casagrande

em frente ao Supermercado Casagrande Telefone: 99999-7445

Usimed

Bairro: Gilberto Machado

Gilberto Machado Endereço: Praça Gilberto Machado, 11

Praça Gilberto Machado, 11 Referência: próximo à Unimed

próximo à Unimed Telefone: 3522-8511

Drogaria Master

Bairro: Abelardo Machado

Abelardo Machado Endereço: Rua Bolívar de Abreu, 198

Rua Bolívar de Abreu, 198 Referência: ao lado da Academia Sport Fit, na Ilha da Luz

ao lado da Academia Sport Fit, na Ilha da Luz Telefone: 99920-9571

Drogaria Novo Passo

Bairro: Coronel Borges

Coronel Borges Endereço: Rua Coronel Borges, 9

Rua Coronel Borges, 9 Referência: em frente à Lotérica do Coronel Borges

em frente à Lotérica do Coronel Borges Telefone: 99923-7075

Drogaria Jardim Itapemirim

Bairro: Jardim Itapemirim

Jardim Itapemirim Endereço: Rua João Antônio Vasques, 71

Rua João Antônio Vasques, 71 Referência: próximo ao CAIC

próximo ao CAIC Telefones: 3028-5507 e (28) 99935-5501

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