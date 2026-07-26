Farmácias de plantão neste domingo em Cachoeiro: veja a lista
Estabelecimentos localizados em seis bairros de Cachoeiro de Itapemirim estarão de plantão neste domingo (26); confira telefones e endereços.
Seis farmácias estarão de plantão em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo, 26 de julho. Os estabelecimentos ficam nos bairros Guandu, Gilberto Machado, Abelardo Machado, Coronel Borges, Jardim Itapemirim e Marbrasa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A lista reúne os endereços, pontos de referência e telefones das drogarias disponíveis durante o plantão.
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Confira:
Drogaria Brito
- Bairro: Guandu
- Endereço: Rua Bernardo Horta, 274
- Referência: em frente ao Supermercado Casagrande
- Telefone: 99999-7445
Usimed
- Bairro: Gilberto Machado
- Endereço: Praça Gilberto Machado, 11
- Referência: próximo à Unimed
- Telefone: 3522-8511
Drogaria Master
- Bairro: Abelardo Machado
- Endereço: Rua Bolívar de Abreu, 198
- Referência: ao lado da Academia Sport Fit, na Ilha da Luz
- Telefone: 99920-9571
Drogaria Novo Passo
- Bairro: Coronel Borges
- Endereço: Rua Coronel Borges, 9
- Referência: em frente à Lotérica do Coronel Borges
- Telefone: 99923-7075
Drogaria Jardim Itapemirim
- Bairro: Jardim Itapemirim
- Endereço: Rua João Antônio Vasques, 71
- Referência: próximo ao CAIC
- Telefones: 3028-5507 e (28) 99935-5501
Farmavocê
- Bairro: Marbrasa
- Endereço: Rua Manoel Pereira da Silva, 7
- Referência: em frente ao Supermercado MultiShow
- Telefone: (28) 99922-9045
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