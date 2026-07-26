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Farmácias de plantão neste domingo em Cachoeiro: veja a lista

Estabelecimentos localizados em seis bairros de Cachoeiro de Itapemirim estarão de plantão neste domingo (26); confira telefones e endereços.

Plantão de farmácias em Cachoeiro
Foto: Freepik

Seis farmácias estarão de plantão em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo, 26 de julho. Os estabelecimentos ficam nos bairros Guandu, Gilberto Machado, Abelardo Machado, Coronel Borges, Jardim Itapemirim e Marbrasa.

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A lista reúne os endereços, pontos de referência e telefones das drogarias disponíveis durante o plantão.

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Confira:

Drogaria Brito
  • Bairro: Guandu
  • Endereço: Rua Bernardo Horta, 274
  • Referência: em frente ao Supermercado Casagrande
  • Telefone: 99999-7445
Usimed
  • Bairro: Gilberto Machado
  • Endereço: Praça Gilberto Machado, 11
  • Referência: próximo à Unimed
  • Telefone: 3522-8511
Drogaria Master
  • Bairro: Abelardo Machado
  • Endereço: Rua Bolívar de Abreu, 198
  • Referência: ao lado da Academia Sport Fit, na Ilha da Luz
  • Telefone: 99920-9571
Drogaria Novo Passo
  • Bairro: Coronel Borges
  • Endereço: Rua Coronel Borges, 9
  • Referência: em frente à Lotérica do Coronel Borges
  • Telefone: 99923-7075
Drogaria Jardim Itapemirim
  • Bairro: Jardim Itapemirim
  • Endereço: Rua João Antônio Vasques, 71
  • Referência: próximo ao CAIC
  • Telefones: 3028-5507 e (28) 99935-5501
Farmavocê
  • Bairro: Marbrasa
  • Endereço: Rua Manoel Pereira da Silva, 7
  • Referência: em frente ao Supermercado MultiShow
  • Telefone: (28) 99922-9045

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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