Atendimento domiciliar em Presidente Kennedy: veja quem pode solicitar

A Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy divulgou orientações sobre o atendimento domiciliar no município. O serviço é voltado, principalmente, para pacientes que apresentam dificuldade de locomoção e não conseguem se deslocar até uma unidade de saúde.

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De acordo com a orientação, o atendimento domiciliar pode ser destinado a pacientes acamados, idosos com mobilidade reduzida, pessoas com limitações físicas temporárias ou permanentes e pacientes em acompanhamento contínuo que não conseguem ir até a unidade de saúde.

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Antes de solicitar o serviço, o morador deve procurar a Unidade de Saúde de referência. A equipe fará uma avaliação para indicar a melhor conduta para cada caso.

A Secretaria de Saúde também alerta que situações de urgência e emergência não devem ser encaminhadas para atendimento domiciliar. Casos como falta de ar intensa, dor no peito, convulsões, perda de consciência, acidentes graves, suspeita de AVC ou infarto exigem atendimento imediato.

Nessas situações, a orientação é acionar o SAMU pelo número 192 ou procurar o Pronto Atendimento Municipal.

Segundo a administração municipal, o objetivo é garantir que cada serviço de saúde seja utilizado da forma correta, beneficiando quem mais precisa de assistência.