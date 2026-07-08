Maquiagem infantil para festa junina: inspirações e cuidados ao usar

As festas juninas e julinas movimentam escolas, comunidades e famílias durante o período de arraiás. Entre roupas xadrez, chapéus de palha e vestidos coloridos, a maquiagem infantil de festa junina também se tornou parte tradicional da produção das crianças.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Pintinhas no rosto, blush marcado, bigodinhos, sardas falsas e detalhes coloridos costumam deixar o visual mais divertido. No entanto, antes de aplicar qualquer produto na pele das crianças, pais e responsáveis precisam observar alguns cuidados simples.

Leia também: MPES celebra 135 anos de atuação em defesa da Justiça e dos direitos da sociedade capixaba

A primeira orientação é usar maquiagens próprias para o público infantil ou produtos hipoalergênicos, quando disponíveis. A pele das crianças costuma ser mais sensível e pode reagir a cosméticos inadequados, principalmente quando há excesso de produto ou uso de itens vencidos.

Também é importante evitar maquiagem muito próxima aos olhos, boca e nariz. Produtos com glitter, cola ou pigmentos de origem duvidosa devem ser usados com cautela, pois podem causar irritação. Antes da aplicação, o ideal é testar uma pequena quantidade no braço e observar se há vermelhidão, coceira ou incômodo.

Outro ponto importante é não compartilhar pincéis, esponjas e batons entre várias crianças sem higienização. Em festas escolares, esse cuidado ajuda a reduzir riscos de contaminação e irritações na pele.

A remoção da maquiagem também merece atenção. Após a festa, o produto deve ser retirado com cuidado, usando água, sabonete suave ou removedor adequado para a idade. Dormir com maquiagem não é recomendado, mesmo quando a produção parece leve.

Para quem deseja uma opção simples, as produções mais seguras costumam ser as tradicionais: blush leve, pintinhas feitas com lápis adequado para maquiagem, bigodinho discreto e detalhes coloridos sem exagero. Assim, a criança entra no clima da festa sem abrir mão do conforto e da segurança.

Com criatividade e cuidado, a maquiagem infantil pode completar o visual junino e deixar o arraiá ainda mais especial.

Separamos algumas inspirações: