Maquiagem infantil para festa junina: inspirações e cuidados ao usar
Pintinhas, bigodinhos e blush fazem parte das produções juninas, mas responsáveis devem ficar atentos à escolha dos produtos e à remoção correta.
As festas juninas e julinas movimentam escolas, comunidades e famílias durante o período de arraiás. Entre roupas xadrez, chapéus de palha e vestidos coloridos, a maquiagem infantil de festa junina também se tornou parte tradicional da produção das crianças.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Pintinhas no rosto, blush marcado, bigodinhos, sardas falsas e detalhes coloridos costumam deixar o visual mais divertido. No entanto, antes de aplicar qualquer produto na pele das crianças, pais e responsáveis precisam observar alguns cuidados simples.
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A primeira orientação é usar maquiagens próprias para o público infantil ou produtos hipoalergênicos, quando disponíveis. A pele das crianças costuma ser mais sensível e pode reagir a cosméticos inadequados, principalmente quando há excesso de produto ou uso de itens vencidos.
Também é importante evitar maquiagem muito próxima aos olhos, boca e nariz. Produtos com glitter, cola ou pigmentos de origem duvidosa devem ser usados com cautela, pois podem causar irritação. Antes da aplicação, o ideal é testar uma pequena quantidade no braço e observar se há vermelhidão, coceira ou incômodo.
Outro ponto importante é não compartilhar pincéis, esponjas e batons entre várias crianças sem higienização. Em festas escolares, esse cuidado ajuda a reduzir riscos de contaminação e irritações na pele.
A remoção da maquiagem também merece atenção. Após a festa, o produto deve ser retirado com cuidado, usando água, sabonete suave ou removedor adequado para a idade. Dormir com maquiagem não é recomendado, mesmo quando a produção parece leve.
Para quem deseja uma opção simples, as produções mais seguras costumam ser as tradicionais: blush leve, pintinhas feitas com lápis adequado para maquiagem, bigodinho discreto e detalhes coloridos sem exagero. Assim, a criança entra no clima da festa sem abrir mão do conforto e da segurança.
Com criatividade e cuidado, a maquiagem infantil pode completar o visual junino e deixar o arraiá ainda mais especial.
Separamos algumas inspirações:
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