BR-101: construção do Contorno de Fundão começa nesta quinta

A Ecovias Capixaba iniciou, nesta quinta-feira (16), a construção do Contorno de Fundão, no trecho Norte da BR-101 ES/BA.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O projeto prevê um investimento de R$ 247 milhões e busca retirar parte do tráfego pesado da área urbana do município. A intervenção também pretende ampliar a segurança viária e melhorar a circulação de veículos.

Leia também: BR-101 será totalmente interditada para detonação de rochas em Anchieta

As primeiras atividades incluem a supressão vegetal e a limpeza da área. Em seguida, as equipes iniciarão os serviços de drenagem e terraplenagem.

Segundo a concessionária, o começo das obras ocorreu após a emissão da licença ambiental e o avanço na liberação das áreas necessárias para a nova pista.

Contorno terá 7,2 quilômetros

O novo contorno terá 7,2 quilômetros de extensão. O trecho ficará entre os quilômetros 222,9 e 231,9 da BR-101.

O projeto prevê a construção de um retorno em nível e dois dispositivos de retorno em desnível. Também serão implantadas nove Obras de Arte Especiais, como pontes e viadutos.

A estimativa aponta a geração de cerca de 1.700 empregos diretos e indiretos durante a execução do empreendimento.

Obras também avançam em Ibiraçu

O Contorno de Fundão será construído simultaneamente ao Contorno de Ibiraçu. As obras no segundo município começaram em junho de 2026.

O projeto de Ibiraçu terá 3,18 quilômetros de extensão e investimento estimado em R$ 125 milhões. A expectativa é gerar aproximadamente mil empregos diretos e indiretos.

Pelos valores individuais informados, os dois projetos representam um investimento conjunto de R$ 372 milhões. A previsão total chega a aproximadamente 2,7 mil empregos.

A concessionária pretende concluir os dois contornos até o final de 2028.

Projetos buscam retirar caminhões das áreas urbanas

As intervenções criarão novas alternativas para os veículos que atualmente atravessam os trechos urbanos da BR-101 em Fundão e Ibiraçu.

Além dos moradores, as obras devem beneficiar o transporte de cargas e passageiros que circula pelo corredor rodoviário. A BR-101 conecta a Bahia e o Rio de Janeiro à Região Metropolitana de Vitória.

De acordo com o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, os dois contornos representam intervenções estratégicas para a mobilidade no Norte do Espírito Santo.

Segundo ele, os projetos deverão aumentar a segurança, melhorar a fluidez e reduzir a circulação de veículos pesados dentro das cidades.

Serviços incluem pavimentação e drenagem

As frentes de trabalho envolvem serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, geotecnia, paisagismo e iluminação.

As equipes também executarão a sinalização das pistas e instalarão dispositivos de segurança viária.

O projeto ainda inclui o remanejamento de redes de energia e o tratamento de solos moles. Essas áreas possuem alta umidade e exigem técnicas específicas durante a construção.

Observação de revisão: o texto original informa um total de R$ 373 milhões e 2,6 mil empregos. Entretanto, a soma dos dados apresentados resulta em R$ 372 milhões e 2,7 mil empregos.