BR-101 será totalmente interditada para detonação de rochas em Anchieta
Bloqueio ocorrerá das 14h às 15h, no quilômetro 369,130, para uma etapa das obras de duplicação da rodovia.
A Ecovias Capixaba interditará totalmente um trecho da BR-101, em Anchieta, nesta quinta-feira (16). O bloqueio ocorrerá das 14h às 15h, no quilômetro 369,130.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A concessionária realizará um desmonte controlado de rochas no local. Durante a operação, veículos e pedestres não poderão acessar o trecho.
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A medida busca garantir a segurança dos usuários e das equipes envolvidas no serviço.
Após a detonação, os profissionais avaliarão as condições da pista. Caso seja necessário, a concessionária implantará o sistema de Pare e Siga até concluir a limpeza da rodovia.
Operação retirará mais de mil metros cúbicos de rocha
O serviço integra as obras de duplicação da BR-101 Sul, executadas entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no trecho entre Anchieta e Iconha.
A atividade utilizará explosivos de forma controlada e seguirá critérios técnicos e protocolos de segurança. A estimativa prevê a retirada de aproximadamente 1.260 metros cúbicos de material rochoso.
A concessionária prevê concluir as intervenções nesse segmento até o fim de 2026.
Operação pode ser adiada por causa da chuva
A Ecovias Capixaba poderá cancelar e remarcar o desmonte em caso de chuva ou outras condições meteorológicas desfavoráveis.
A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pela região e a respeitarem a sinalização instalada.
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