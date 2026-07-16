BR-101 será totalmente interditada para detonação de rochas em Anchieta

A Ecovias Capixaba interditará totalmente um trecho da BR-101, em Anchieta, nesta quinta-feira (16). O bloqueio ocorrerá das 14h às 15h, no quilômetro 369,130.

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A concessionária realizará um desmonte controlado de rochas no local. Durante a operação, veículos e pedestres não poderão acessar o trecho.

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A medida busca garantir a segurança dos usuários e das equipes envolvidas no serviço.

Após a detonação, os profissionais avaliarão as condições da pista. Caso seja necessário, a concessionária implantará o sistema de Pare e Siga até concluir a limpeza da rodovia.

Operação retirará mais de mil metros cúbicos de rocha

O serviço integra as obras de duplicação da BR-101 Sul, executadas entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no trecho entre Anchieta e Iconha.

A atividade utilizará explosivos de forma controlada e seguirá critérios técnicos e protocolos de segurança. A estimativa prevê a retirada de aproximadamente 1.260 metros cúbicos de material rochoso.

A concessionária prevê concluir as intervenções nesse segmento até o fim de 2026.

Operação pode ser adiada por causa da chuva

A Ecovias Capixaba poderá cancelar e remarcar o desmonte em caso de chuva ou outras condições meteorológicas desfavoráveis.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pela região e a respeitarem a sinalização instalada.