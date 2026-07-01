BR-101 será totalmente interditada em Anchieta nesta quinta; entenda

A Ecovias Capixaba vai interditar totalmente um trecho da BR-101, em Anchieta, nesta quinta-feira (2), para realizar o desmonte de rochas no km 366 da rodovia. O bloqueio ocorrerá das 14h às 15h.

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Durante esse período, a concessionária bloqueará temporariamente a passagem de veículos e pedestres. A medida busca garantir a segurança dos motoristas, moradores e equipes que atuarão na operação.

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Após a detonação, as equipes vão avaliar as condições da pista. Caso seja necessário, a concessionária poderá implantar o sistema de Pare e Siga até concluir a limpeza do trecho.

O desmonte de rochas faz parte das obras de duplicação da BR-101 Sul. Os serviços ocorrem entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no trecho entre Anchieta e Iconha.

A previsão é concluir essa etapa das obras até o final de 2026. A operação usará explosivos de forma controlada, seguindo protocolos técnicos e de segurança.

Segundo a Ecovias Capixaba, a estimativa é retirar cerca de 2.515,62 m³ de material rochoso durante o serviço.

Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pela região. Os condutores também devem respeitar a sinalização instalada no trecho.