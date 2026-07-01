Menina de 7 anos sobe o Pico da Bandeira e impressiona trilheiros

Cecília Dutra Salardani, de apenas 7 anos, alcançou um feito marcante nas montanhas do Caparaó. A menina realizou, pela segunda vez, uma subida ao Pico da Bandeira e, segundo a família, tornou-se a menina mais nova a fazer a travessia caminhando pelo percurso que liga o lado capixaba ao mineiro.

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A caminhada começou pela portaria de Pedra Menina, no lado capixaba do Parque Nacional do Caparaó, e terminou pela portaria de Alto Caparaó, em Minas Gerais. Ao todo, Cecília percorreu cerca de 12 quilômetros, em quase seis horas entre subida e descida.

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Mesmo diante do desafio, a menina encarou o trajeto com disposição. Durante o percurso, chamou atenção pela alegria, energia e naturalidade com que caminhou. Segundo o pai, Cecília seguiu boa parte da trilha cantando, conversando e contando histórias.

Esta não foi a primeira experiência dela no Pico da Bandeira. Há dois anos, Cecília já havia feito um bate e volta pelo lado capixaba.

Acostumada com trilhas

Apesar do percurso exigir resistência, Cecília não passou por uma preparação específica para a travessia. No entanto, ela pratica treinamento funcional kids de forma regular há alguns anos, o que contribui para sua rotina de atividade física.

O grupo que saiu de Alegre contou com 18 pessoas. Cecília era a mais nova da equipe. Já o integrante mais velho era Seu Paulo, de 73 anos.

Para a família, o feito tem um significado especial. O gosto pelas trilhas e pela natureza começou com o avô de Cecília, passou para o pai e agora chega à nova geração.

“É um feito que vem do meu pai, passou para mim e, consequentemente, ela vai herdar essa vontade de estar no meio da natureza, escalar montanhas e explorar o Caparaó”, contou o pai da menina.

Após concluir a travessia, Cecília ficou feliz, orgulhosa e satisfeita. De acordo com a família, ela recebe os parabéns com alegria, mas também demonstra timidez diante dos elogios.

Além do Pico da Bandeira, Cecília já participou de caminhadas mais leves em Alegre. Ela já percorreu trilhas para os túneis, para o Morro da Torre e também já viu o nascer do sol no Pico do Pombal.