Brigadistas voluntários recebem treinamento para prevenir incêndios florestais em Alegre

A Prefeitura de Alegre realizou um treinamento de três dias para fortalecer a prevenção e o combate aos incêndios florestais no município. A capacitação reuniu atividades teóricas e práticas promovidas pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) e pela Superintendência Municipal de Defesa Civil, preparando voluntários para atuar em situações de emergência ambiental.

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Treinamento prepara novos brigadistas para atuação em emergências

Ao longo da programação, os participantes receberam orientações sobre técnicas de combate ao fogo, segurança operacional, organização das equipes e procedimentos utilizados em operações de resposta a incêndios florestais.

A formação foi conduzida pelo analista ambiental do IBAMA, Guanadir Gonçalves Sobrinho, que compartilhou conhecimentos técnicos e experiências práticas para qualificar os futuros brigadistas.

Grupo de voluntários passa a reforçar ações de prevenção

O treinamento faz parte da preparação dos integrantes do Grupo de Brigadistas Voluntários de Alegre, criado pela Lei Municipal nº 3.950/2025.

Após a capacitação, os participantes estarão aptos a colaborar voluntariamente em diferentes frentes de atuação, entre elas:

prevenção de incêndios florestais;

preparação para situações de risco;

apoio às equipes durante ocorrências;

ações de proteção e defesa civil desenvolvidas pelo município.

Medida amplia a preparação do município diante das mudanças climáticas

A formação integra uma série de iniciativas adotadas pela Prefeitura de Alegre para reduzir os impactos das mudanças climáticas e fortalecer a capacidade de resposta diante de eventos ambientais.

Além de ampliar a prevenção de desastres, a ação busca proteger os recursos naturais e tornar o município mais preparado para enfrentar períodos de estiagem e o aumento do risco de incêndios florestais.