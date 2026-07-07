Buscando emprego? Sine de Cachoeiro tem 349 vagas disponíveis

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cachoeiro de Itapemirim está com 349 vagas de trabalho disponíveis nesta terça-feira (7). As oportunidades contemplam diferentes setores e atendem candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência profissional.

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A lista reúne vagas para áreas como indústria, comércio, alimentação, transporte, construção civil, serviços e logística. Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, motorista, operador de caixa, vendedor, cozinheiro, ajudante de obras e diversas outras funções.

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Entre as maiores ofertas estão as vagas para auxiliar de logística, com 50 oportunidades, e auxiliar de linha de produção, com 30 vagas em empresa do setor frigorífico. Também há oportunidades para auxiliar de cozinha, ajudante de obras, motorista e repositor.

O painel também apresenta vagas que não exigem experiência registrada em carteira, ampliando as possibilidades para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho. Há oportunidades com exigência de ensino fundamental, médio e técnico, além de cargos que aceitam candidatos sem escolaridade específica.

Entre as funções disponíveis estão ainda acabador de granito, açougueiro, assistente de marketing, auxiliar administrativo, técnico em segurança do trabalho, operador de máquinas, padeiro, recepcionista e vendedor.

Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na Rua Costa Pereira, nº 100, no Centro. O órgão alerta que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.