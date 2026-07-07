Tempo firme e calor ganham força no Espírito Santo nesta terça

O Espírito Santo terá uma terça-feira (7) marcada pelo predomínio de sol entre poucas nuvens em todas as regiões. Segundo a previsão do tempo, não há expectativa de chuva no Estado.

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Além do tempo firme, as temperaturas devem subir um pouco mais em comparação aos últimos dias. As manhãs continuam com temperaturas mais amenas, principalmente nas áreas de maior altitude, enquanto as tardes terão elevação do calor.

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Na Grande Vitória, o dia será de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 17 °C e 29 °C. Em Vitória, os termômetros devem marcar mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, o cenário também será de estabilidade, com sol entre nuvens. Nas áreas menos elevadas, a mínima prevista é de 16 °C e a máxima pode chegar a 31 °C. Já nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 13 °C e 27 °C.

Na Região Serrana, o tempo permanece firme, com temperaturas mais baixas nas áreas de maior altitude. Os termômetros variam entre 15 °C e 27 °C nas áreas menos elevadas e entre 13 °C e 25 °C nas áreas altas.

No Norte do Estado, a previsão aponta sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 16 °C e a máxima chega a 29 °C.

Na Região Noroeste, o tempo segue estável, com temperaturas entre 16 °C e 29 °C nas áreas menos elevadas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a previsão indica mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Já na Região Nordeste, o dia será de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 17 °C e 30 °C.

Com o avanço do tempo seco, o Espírito Santo deve registrar uma terça-feira de clima agradável, com maior presença do sol e elevação gradual das temperaturas em todas as regiões.