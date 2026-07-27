Cachoeiro abre concurso para eleger os melhores cafés do município

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), abre, entre os dias 3 e 31 de agosto, as inscrições para o Concurso de Qualidade e Sustentabilidade dos Cafés Arábica e Conilon de Cachoeiro de Itapemirim – ES. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar os produtores rurais do município que se destacam pela qualidade dos grãos e pelas boas práticas sustentáveis na produção cafeeira.

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Podem participar produtores rurais com propriedades localizadas em Cachoeiro de Itapemirim, conforme os critérios estabelecidos no Edital nº 001/2026, publicado pela administração municipal.

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O concurso será realizado na modalidade prevista pela Lei Federal nº 14.133/2021 e busca incentivar o aprimoramento da produção, fortalecer a cafeicultura local e promover o reconhecimento dos cafés produzidos no município, contribuindo para a valorização do setor agrícola.

O secretário municipal de Agricultura, José Arcanjo Nunes, destaca que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento do campo. “A cafeicultura é uma das atividades mais importantes da economia rural de Cachoeiro. Este concurso valoriza o trabalho dos nossos produtores, incentiva a busca por qualidade e sustentabilidade e fortalece a imagem dos cafés produzidos em nosso município”, afirma.

O edital completo e seus anexos estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, na aba Transparência > Editais. Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail: [email protected].