Incêndio danifica semáforos em avenida de Cachoeiro; veja como fica o trânsito

Quem passa pela Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, deve redobrar a atenção nesta segunda-feira (27).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os semáforos da região foram comprometidos após um incêndio atingir um poste. Agentes de trânsito da Prefeitura de Cachoeiro atuam no local para orientar motoristas e pedestres, enquanto equipes trabalham na substituição dos equipamentos danificados.

Apesar de a troca já estar em andamento, ainda não há previsão para que o sistema semafórico seja totalmente restabelecido.

“Providenciamos o fechamento de algumas vias para que o trânsito possa fluir da melhor maneira possível. A Prefeitura de Cachoeiro já iniciou a substituição do semáforo e dos demais equipamentos danificados. Ainda não é possível informar o prazo para a conclusão dos serviços, porque a situação é imprevisível. Há muitos fios queimados e outros danos que precisam ser reparados. Mesmo assim, as equipes do sistema viário, os agentes de trânsito e a Subsecretaria de Trânsito (Subtran) já estão atuando no local para dar uma resposta rápida e minimizar os transtornos à população”, afirmou o coordenador da equipe de trânsito, Freitas.

Para reduzir os impactos no trânsito, duas equipes foram mobilizadas. Uma atua na parte superior da avenida e a outra permanece na região inferior da via, realizando o controle do fluxo de veículos e orientando os condutores nos principais cruzamentos.

Alterações no trânsito

Os veículos que descem pela região do Posto Sena podem seguir normalmente, embora o semáforo esteja inoperante. No local, agentes de trânsito fazem o controle manual da circulação para garantir a passagem dos veículos.

Já o acesso da Avenida Cristiano Dias Lopes em direção à rodoviária foi temporariamente interditado. A orientação é que os motoristas sigam até o trevo da Unimed para realizar o retorno ou continuar o percurso conforme o destino.

Outra mudança ocorre para quem trafega pela via ao lado do posto de combustíveis. Nesse trecho, não é permitido acessar diretamente a rodoviária. Os condutores devem prosseguir até a região do Posto Sena antes de retornar.

“Redirecionamos o fluxo para os trevos da região para dar mais fluidez ao trânsito e causar o menor transtorno possível aos motoristas”, explica Freitas.

Orientação aos motoristas

O coordenador também reforça que a atenção dos motoristas deve ser redobrada enquanto a sinalização permanece fora de operação.

A recomendação é reduzir a velocidade, respeitar as orientações dos agentes de trânsito e observar a sinalização provisória instalada na via.

O que diz a concessionária de energia elétrica

Em nota, a concessionária de energia elétrica EDP informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio em um poste na manhã de domingo (26), na Avenida Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a concessionária, o fogo teve início na caixa de passagem do semáforo, estrutura cuja manutenção é de responsabilidade da Prefeitura.

A empresa esclareceu ainda que as chamas atingiram a rede de empresas de telecomunicações, mas não provocaram danos à rede de distribuição de energia elétrica. Com isso, o fornecimento de energia na região não foi interrompido.