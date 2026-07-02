Cachoeiro altera local de agendamento de transportes de pacientes
Mudança vale para pacientes que utilizam o serviço para consultas, exames e outros procedimentos de saúde fora do município.
O agendamento do Transporte Sanitário da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim já está sendo realizado em novo endereço. A mudança contempla os pacientes que utilizam o serviço para consultas, exames e demais procedimentos de saúde fora do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O atendimento passou a ser realizado na Gerência de Transporte Sanitário, localizada na Avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 132, no bairro Vila Rica. O acesso é pelo portão azul, ao lado da loja Sete Chaves. O horário de funcionamento é das 7h30 às 13h30.
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A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) orienta os usuários que ainda não realizaram o agendamento no novo espaço a observarem a mudança para evitar transtornos e garantir atendimento no local correto.
Para efetuar o agendamento, é necessário apresentar os seguintes documentos:
- Documento de identidade e CPF;
- Cartão SUS;
- Comprovante de residência;
- Guia de agendamento retirada na Unidade de Saúde.
A Semus destaca que a apresentação de toda a documentação no momento do atendimento é fundamental para agilizar o processo e evitar atrasos.
A mudança faz parte das ações de reorganização dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando mais conforto, melhor estrutura de atendimento e maior eficiência no acolhimento dos pacientes que utilizam o Transporte Sanitário para tratamento fora do município.
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