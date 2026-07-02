Rampa de Voo Livre ganha novo acesso pavimentado em Alfredo Chaves

A Prefeitura de Alfredo Chaves e o Governo do Estado realizam, nesta sexta-feira (3), às 15h, a inauguração da pavimentação da estrada que liga a Vila de Cachoeira Alta à Rampa de Voo Livre. A solenidade integra a programação oficial do Super Open de Voo Livre 2026, competição que acontece entre os dias 2 e 5 de julho e reúne pilotos de diversas regiões do Brasil e do exterior.

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Com 3,7 quilômetros de extensão, o novo trecho pavimentado representa a concretização de um antigo sonho da comunidade e dos praticantes do voo livre. O acesso, que durante anos foi um desafio para moradores, turistas e atletas, agora oferece mais segurança, conforto e mobilidade para quem visita um dos principais cartões-postais de Alfredo Chaves.

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Localizada a 465 metros de altitude, a Rampa de Voo Livre de Cachoeira Alta é uma das mais antigas e famosas do Espírito Santo. O local é referência na modalidade e recebe regularmente pilotos nacionais e internacionais, consolidando Alfredo Chaves como um dos principais destinos para o turismo de aventura no Estado.

Para o prefeito Hugo Luiz, além de facilitar o acesso à rampa, a obra fortalece o desenvolvimento econômico do município, ampliando as oportunidades para o turismo, incentivando a prática esportiva e criando novas possibilidades para empreendedores locais, especialmente nas áreas de hospedagem, alimentação, comércio e prestação de serviços.

Pavimentação até Boa Vista

A pavimentação do trecho faz parte de um importante projeto de infraestrutura para a região. Enquanto o acesso até a rampa já está concluído, seguem em andamento as obras de pavimentação entre a rampa e a comunidade de Boa Vista, com previsão de conclusão nos próximos meses.

Com a finalização desse novo trecho, a sede de Alfredo Chaves estará totalmente interligada por via pavimentada até Boa Vista, passando por Cachoeira Alta e pela Rampa de Voo Livre, promovendo mais mobilidade, integração entre as comunidades e fortalecimento do turismo rural e de aventura.