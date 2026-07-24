Cachoeiro: audiência pública para debater segurança no trânsito acontece na próxima segunda

Uma audiência pública para discutir a segurança no trânsito em Cachoeiro de Itapemirim será realizada, nesta segunda-feira (27), a partir das 18h, na Câmara Municipal.

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O evento também debaterá as condições de trabalho de motoboys, moto-ubers e entregadores.

A iniciativa é do vereador Paulinho Motoboy. De acordo com ele, o objetivo é reunir autoridades locais, empresários e profissionais da categoria para discutir medidas que contribuam para um trânsito mais seguro e organizado no município.

A expectativa é que o debate resulte em propostas para fortalecer a segurança viária, ampliar o diálogo entre o poder público e a categoria e buscar soluções que beneficiem tanto os profissionais quanto a população de Cachoeiro.