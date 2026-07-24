Política Regional

Cachoeiro: audiência pública para debater segurança no trânsito acontece na próxima segunda

O evento também debaterá as condições de trabalho de motoboys, moto-ubers e entregadores.

Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim durante sessão na Câmara Municipal que aprovou a aplicação do piso salarial nacional do magistério em toda a carreira docente.
Foto: Divulgação/CMCI

Uma audiência pública para discutir a segurança no trânsito em Cachoeiro de Itapemirim será realizada, nesta segunda-feira (27), a partir das 18h, na Câmara Municipal.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O evento também debaterá as condições de trabalho de motoboys, moto-ubers e entregadores.

A iniciativa é do vereador Paulinho Motoboy. De acordo com ele, o objetivo é reunir autoridades locais, empresários e profissionais da categoria para discutir medidas que contribuam para um trânsito mais seguro e organizado no município.

A expectativa é que o debate resulte em propostas para fortalecer a segurança viária, ampliar o diálogo entre o poder público e a categoria e buscar soluções que beneficiem tanto os profissionais quanto a população de Cachoeiro.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito Santo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por