Cachoeiro: audiência pública para debater segurança no trânsito acontece na próxima segunda
O evento também debaterá as condições de trabalho de motoboys, moto-ubers e entregadores.
Uma audiência pública para discutir a segurança no trânsito em Cachoeiro de Itapemirim será realizada, nesta segunda-feira (27), a partir das 18h, na Câmara Municipal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento também debaterá as condições de trabalho de motoboys, moto-ubers e entregadores.
A iniciativa é do vereador Paulinho Motoboy. De acordo com ele, o objetivo é reunir autoridades locais, empresários e profissionais da categoria para discutir medidas que contribuam para um trânsito mais seguro e organizado no município.
A expectativa é que o debate resulte em propostas para fortalecer a segurança viária, ampliar o diálogo entre o poder público e a categoria e buscar soluções que beneficiem tanto os profissionais quanto a população de Cachoeiro.
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