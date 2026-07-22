Cachoeiro de novo! Aposta fatura na Lotofácil 3741

Um bolão faturou, sozinho, o prêmio da Lotofácil 3741, realizado nessa terça (21). A aposta premiada é de uma casa lotérica de Fortaleza e possui 31 cotas, com isso, os sortudos vão dividir o prêmio de mais de R$ 14 milhões.

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Os números sorteados foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23.

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Ainda assim, uma aposta de Cachoeiro também foi premiada ao acertar 14 dos 15 números sorteados. Desse modo, o ganhador embolsou R$1.807,51. Outras apostas do Espírito Santo também foram premiadas.

Como jogar na Lotofácil

Para jogar na Lotofácil, é necessário marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Além disso, quem quiser, pode optar pela Surpresinha que, nesta modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal.

São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.