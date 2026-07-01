Cachoeiro: debutantes fazem ensaio geral antes da grande noite

Antes da tão aguardada noite do Baile de Debutantes 2026, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realizou na manhã desta terça-feira (30), no Jaraguá Tênis Clube, o ensaio geral que marcou a reta final de preparação das jovens para o evento, que acontece neste sábado (4), às 18h, no mesmo local. O encontro reuniu as debutantes para um momento de organização, aprendizado, integração e muita emoção.

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Durante o ensaio, as participantes receberam todas as orientações sobre o funcionamento do baile, conheceram cada etapa da cerimônia e vivenciaram, pela primeira vez, a experiência completa que terão na noite do evento. A atividade também serviu para fortalecer a confiança das adolescentes, especialmente daquelas que nunca haviam participado de uma valsa ou de uma cerimônia desse porte.

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As debutantes realizaram a última prova dos vestidos confeccionados exclusivamente pela Casa de Costura da Semdes, experimentaram as sandálias que usarão no baile e receberam uma delicada tiara de strass para compor o visual. Conforme o regulamento da cerimônia, todas deverão utilizar obrigatoriamente os vestidos produzidos pela parceria do projeto, bem como cabelo e maquiagem serão realizados pelos profissionais parceiros do Baile de Debutantes.

Outro momento marcante foi o encontro com os atiradores do Tiro de Guerra, que serão os “príncipes” da cerimônia. Além de ensaiarem a tradicional valsa, as jovens conheceram a cerimonialista Adriana Ignácio, responsável por conduzir o protocolo do evento, recebendo orientações que contribuíram para tornar a apresentação ainda mais segura e organizada.

As adolescentes também receberam a visita da primeira-dama do município, Norma Ayub, que acompanhou parte das atividades e realizou um passeio pelo clube ao lado das participantes, permitindo que elas conhecessem os espaços onde acontecerá cada momento da celebração. A iniciativa ajudou a reduzir a ansiedade e proporcionou maior familiaridade com o ambiente da festa.

Durante o encontro, cada debutante recebeu os convites destinados aos seus convidados. Cada participante terá direito a levar nove convidados, entre familiares e amigos, por meio de convites individuais e intransferíveis. O acesso ao Jaraguá Tênis Clube será permitido somente mediante apresentação do convite, não sendo autorizada a entrada de pessoas além do número previamente estabelecido.

Orientações

Também foram reforçadas as orientações para o dia do baile. As debutantes deverão chegar ao clube até as 14h, onde permanecerão para os preparativos de cabelo, maquiagem e produção, reencontrando seus familiares apenas durante a cerimônia, preservando o efeito surpresa da entrada.

Apenas as jovens com necessidades especiais poderão permanecer acompanhadas pelas mães durante esse período. A organização também estuda oferecer apoio no transporte entre a rodoviária e o clube para participantes que necessitarem.

Na programação da noite, um dos momentos mais aguardados será a tradicional valsa. Cada debutante escolherá entre seus convidados quem fará a dança ao seu lado, além de receber uma homenagem especial de seu padrinho durante a cerimônia.

A organização também orienta que todos os convidados utilizem traje adequado, sendo proibido o uso de chinelos e bermudas. A abertura dos portões do Jaraguá Tênis Clube ocorrerá às 18h.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destacou que o ensaio representa muito mais do que uma preparação técnica para o baile.

“O ensaio geral é um momento fundamental porque transmite segurança, fortalece a autoestima e permite que cada debutante viva essa experiência com tranquilidade e confiança. Muitas delas nunca haviam dançado uma valsa ou participado de um evento como este. Ver a evolução, o entusiasmo e a emoção de cada jovem reforça o propósito do Baile de Debutantes: proporcionar inclusão, valorização e a construção de memórias que serão levadas para toda a vida”, afirmou o secretário.

Promovido pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o Baile de Debutantes vai muito além de uma celebração de 15 anos.

A iniciativa representa um investimento na valorização da juventude, no fortalecimento dos vínculos familiares e na promoção da cidadania, oferecendo às adolescentes uma experiência única, marcada pelo acolhimento, pela inclusão e pela realização de um sonho que ficará para sempre em suas histórias.