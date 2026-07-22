Cachoeiro ganha mais um ponto de coleta de tampinhas
Instituto passa a funcionar como ponto de coleta do Projeto Tampinha do Bem, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
O Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI) passou a integrar o Projeto Tampinha do Bem. A iniciativa arrecada tampinhas plásticas de garrafas PET e incentiva a destinação adequada desses materiais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com a parceria, a sede do instituto agora funciona como ponto de coleta. Os moradores podem levar as tampinhas até o IPACI e contribuir com a ação promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
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O projeto está voltado para a Gerência de Bem-Estar Animal. A proposta transforma resíduos plásticos em ações de sustentabilidade e amplia a participação da população nas atividades ambientais realizadas no município.
Para colaborar, basta separar as tampinhas das garrafas PET e entregá-las no ponto de arrecadação instalado no IPACI. A campanha destaca que a participação coletiva é essencial para fortalecer a iniciativa.
Além de facilitar o descarte correto do material, a ação busca estimular hábitos mais sustentáveis entre os moradores. Dessa forma, itens pequenos e presentes no cotidiano deixam de ser descartados de maneira inadequada e passam a integrar um projeto ambiental.
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