Cachoeiro ganha mais um ponto de coleta de tampinhas

O Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI) passou a integrar o Projeto Tampinha do Bem. A iniciativa arrecada tampinhas plásticas de garrafas PET e incentiva a destinação adequada desses materiais.

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Com a parceria, a sede do instituto agora funciona como ponto de coleta. Os moradores podem levar as tampinhas até o IPACI e contribuir com a ação promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

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O projeto está voltado para a Gerência de Bem-Estar Animal. A proposta transforma resíduos plásticos em ações de sustentabilidade e amplia a participação da população nas atividades ambientais realizadas no município.

Para colaborar, basta separar as tampinhas das garrafas PET e entregá-las no ponto de arrecadação instalado no IPACI. A campanha destaca que a participação coletiva é essencial para fortalecer a iniciativa.

Além de facilitar o descarte correto do material, a ação busca estimular hábitos mais sustentáveis entre os moradores. Dessa forma, itens pequenos e presentes no cotidiano deixam de ser descartados de maneira inadequada e passam a integrar um projeto ambiental.