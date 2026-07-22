Ecovias alerta: motoristas devem evitar trecho da BR-101 nesta quarta
Bloqueio nos dois sentidos começa às 14h desta quarta-feira (22) para fragmentação controlada de rochas durante as obras de duplicação.
A BR-101 será totalmente interditada nos dois sentidos, em Ibiraçu, nesta quarta-feira (22). O bloqueio ocorrerá no quilômetro 224,6 para a realização de uma fragmentação controlada de rochas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, a interrupção começará às 14h. A previsão é que o tráfego permaneça bloqueado por aproximadamente duas horas.
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Durante esse período, as equipes realizarão os procedimentos de segurança, a fragmentação das rochas, a inspeção da área e a limpeza da pista antes da liberação dos veículos.
Caso seja necessário, a concessionária poderá implantar o sistema de Pare e Siga após o bloqueio total. A medida permanecerá em vigor até a completa normalização do trânsito.
Serviço utiliza explosivos controlados
A atividade faz parte das obras de duplicação da BR-101 Norte. O trabalho ocorrerá no subtrecho C, entre os quilômetros 203,6 e 229,6, abrangendo o segmento entre João Neiva, Ibiraçu e Fundão.
As equipes utilizarão explosivos de forma controlada, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. A estimativa é retirar aproximadamente 6.858 metros cúbicos de material rochoso do local.
A intervenção permitirá o avanço das obras de duplicação da rodovia no trecho.
Operação pode ser adiada em caso de chuva
A Ecovias Capixaba informou que poderá cancelar e reprogramar a operação em caso de chuva ou de condições meteorológicas desfavoráveis.
Caso o serviço seja adiado, a concessionária fará uma nova comunicação aos usuários da BR-101.
A empresa orienta os motoristas a programarem os deslocamentos com antecedência e, quando possível, evitarem o trecho durante o período de interdição.
Os condutores também devem reduzir a velocidade, respeitar a sinalização instalada e seguir as orientações das equipes operacionais que estarão na região.
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