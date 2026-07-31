Cachoeiro recebe circuito nacional de teatro com atrações para todas as idades

Cachoeiro de Itapemirim será uma das cidades capixabas a receber a terceira edição do Festival de Teatro Seguros Unimed, um dos maiores projetos de circulação das artes cênicas do país. Nos dias 10 e 11 de outubro, o Teatro Sesc Cachoeiro será palco de duas atrações que prometem agradar públicos de todas as idades.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a programação, o público infantil poderá assistir ao espetáculo A Cigarra e a Formiga, montagem do Teatro Campanelli que resgata valores como amizade, cooperação e responsabilidade.

Leia mais: Cachoeiro abre inscrições para Conselho Municipal de Política Cultural

Já à noite, a atriz Mariana Xavier apresenta o monólogo Antes do Ano que Vem, com texto inédito de Gustavo Pinheiro e direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos.

A peça mistura humor e emoção para abordar temas como saúde mental, autocuidado e recomeços, conduzindo o público por diferentes personagens e reflexões sobre a busca por uma vida mais leve.

A passagem por Cachoeiro encerra a programação do festival no Espírito Santo, que também contempla apresentações em Vitória e Colatina. Em 2026, o evento passa a integrar um circuito interestadual com mais de 100 apresentações em 28 cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, consolidando-se como uma das principais iniciativas de circulação teatral do país.

O festival tem como objetivo democratizar o acesso ao teatro e ampliar a formação de público, levando grandes produções nacionais para cidades fora dos grandes centros urbanos.

Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o 3º Festival de Teatro Seguros Unimed tem produção nacional da Sinapse Produções. No Espírito Santo, a produção local é da WB Produções, responsável por trazer ao Estado importantes montagens nacionais.

Servico:

Cachoeiro de Itapemirim

Dias: 10 e 11 de outubro

Local: Teatro Sesc Cachoeiro

Espetáculos • A Cigarra e a Formiga – sábado e domingo, às 15h

Ingressos: https://festivalsegurosunimed.byinti.com/#/event/antes-do-ano-que-vem-colatina-225-579-336-385

• Antes do Ano Que Vem, com Mariana Xavier – sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Ingressos: https://festivalsegurosunimed.byinti.com/#/event/antes-do-ano-que-vem-colatina-225-579

Vendas nos links ou bilheteria do teatro

Clientes Seguros Unimed tem 50% de desconto

Clientes Clube UOL tem 35% de desconto

Mais informações:

festivalsegurosunimed.com.br

Instagram: @festivalsegurosunimed

Realização e Produção: Sinapse Produções

Produção no Espírito Santo: WB Produções