Cachoeiro recebe circuito nacional de teatro com atrações para todas as idades
Já à noite, a atriz Mariana Xavier apresenta o monólogo Antes do Ano que Vem, com texto inédito de Gustavo Pinheiro e direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos.
Cachoeiro de Itapemirim será uma das cidades capixabas a receber a terceira edição do Festival de Teatro Seguros Unimed, um dos maiores projetos de circulação das artes cênicas do país. Nos dias 10 e 11 de outubro, o Teatro Sesc Cachoeiro será palco de duas atrações que prometem agradar públicos de todas as idades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a programação, o público infantil poderá assistir ao espetáculo A Cigarra e a Formiga, montagem do Teatro Campanelli que resgata valores como amizade, cooperação e responsabilidade.
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Já à noite, a atriz Mariana Xavier apresenta o monólogo Antes do Ano que Vem, com texto inédito de Gustavo Pinheiro e direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos.
A peça mistura humor e emoção para abordar temas como saúde mental, autocuidado e recomeços, conduzindo o público por diferentes personagens e reflexões sobre a busca por uma vida mais leve.
A passagem por Cachoeiro encerra a programação do festival no Espírito Santo, que também contempla apresentações em Vitória e Colatina. Em 2026, o evento passa a integrar um circuito interestadual com mais de 100 apresentações em 28 cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, consolidando-se como uma das principais iniciativas de circulação teatral do país.
O festival tem como objetivo democratizar o acesso ao teatro e ampliar a formação de público, levando grandes produções nacionais para cidades fora dos grandes centros urbanos.
Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o 3º Festival de Teatro Seguros Unimed tem produção nacional da Sinapse Produções. No Espírito Santo, a produção local é da WB Produções, responsável por trazer ao Estado importantes montagens nacionais.
Servico:
Cachoeiro de Itapemirim
Dias: 10 e 11 de outubro
Local: Teatro Sesc Cachoeiro
Espetáculos • A Cigarra e a Formiga – sábado e domingo, às 15h
Ingressos: https://festivalsegurosunimed.byinti.com/#/event/antes-do-ano-que-vem-colatina-225-579-336-385
• Antes do Ano Que Vem, com Mariana Xavier – sábado, às 20h, e domingo, às 19h
Ingressos: https://festivalsegurosunimed.byinti.com/#/event/antes-do-ano-que-vem-colatina-225-579
Vendas nos links ou bilheteria do teatro
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Mais informações:
festivalsegurosunimed.com.br
Instagram: @festivalsegurosunimed
Realização e Produção: Sinapse Produções
Produção no Espírito Santo: WB Produções
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