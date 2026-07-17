Cachoeiro recebe sessão de cinema solar na próxima quinta-feira

A 3º edição do CINESESC trás o CineSolar, primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia solar, à Cachoeiro na próxima quinta-feira (23) às 18h30, na Pracinha da Cultura “Sérgio Sampaio”, em Cachoeiro. A entrada é gratuita.

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O CINESESC é um projeto do Sesc (Serviço Social do Comércio), uma rede construída para difundir a produção audiovisual. O furgão vai estacionar na cidade com a exibição de 2 sessões de curtas-metragens e várias atrações para as crianças.

Atrações

A programação conta com pipoca e visita ao furgão, que transporta todo o cinema e se transforma em uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. Não é necessário ter ingresso para participar da programação.

A edição é realização do Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac – Cultura Sesc e pela Brazucah Produções, com apoio do Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura do Espírito Santo FORCULT-ES

SERVIÇO:

Sessão de cinema escolar