Cachoeiro recebe sessão de cinema solar na próxima quinta-feira
A programação gratuita terá duas sessões de curtas-metragens, distribuição de pipoca, atividades infantis e visita ao furgão do CineSolar, cinema itinerante movido a energia solar.
A 3º edição do CINESESC trás o CineSolar, primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia solar, à Cachoeiro na próxima quinta-feira (23) às 18h30, na Pracinha da Cultura “Sérgio Sampaio”, em Cachoeiro. A entrada é gratuita.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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O CINESESC é um projeto do Sesc (Serviço Social do Comércio), uma rede construída para difundir a produção audiovisual. O furgão vai estacionar na cidade com a exibição de 2 sessões de curtas-metragens e várias atrações para as crianças.
Atrações
A programação conta com pipoca e visita ao furgão, que transporta todo o cinema e se transforma em uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. Não é necessário ter ingresso para participar da programação.
A edição é realização do Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac – Cultura Sesc e pela Brazucah Produções, com apoio do Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura do Espírito Santo FORCULT-ES
SERVIÇO:
Sessão de cinema escolar
- Dia: 23 de julho às 18h30
- Local: Pracinha da Cultura “Sérgio Sampaio” – Rua Apóstolo Mateus, s/n – Bairro Rui Pinto Bandeira – Cachoeiro de Itapemirim/ES
- Entrada: gratuita
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