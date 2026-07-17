Volta às aulas: confira quando termina o recesso escolar em Cachoeiro

As férias de julho estão chegando ao fim para os estudantes da rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o calendário escolar de 2026, o recesso termina no domingo, dia 19 de julho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com isso, os alunos da educação infantil e do ensino fundamental retornam às salas de aula na segunda-feira (2). O período de recesso começou no dia 13 e totaliza sete dias.

Leia também: Dia dos Avós terá programação especial no Vovó Matilde em Cachoeiro

A data está prevista na Portaria nº 024/2026, que estabelece as principais atividades letivas das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. O calendário prevê o cumprimento de 200 dias letivos ao longo do ano.

Para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o cronograma é diferente. A segunda-feira (20) será destinada à Jornada de Planejamento Pedagógico, enquanto as aulas do segundo semestre começam na terça-feira, dia 21.

As datas informadas são referentes à rede municipal de Cachoeiro. Escolas estaduais e particulares podem seguir calendários próprios, por isso as famílias devem consultar diretamente cada unidade de ensino.