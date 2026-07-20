Cachoeiro registra 32 mortes no trânsito em 2026

Cachoeiro de Itapemirim contabilizou 32 mortes em acidentes de trânsito entre 1º de janeiro e 18 de julho de 2026. Os dados constam no painel do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo, atualizado pela última vez no dia 18 de julho.

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O número já supera o registrado entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2025. Naquele período, o município somou 28 vítimas fatais.

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Mesmo com um recorte 13 dias menor, 2026 apresenta quatro mortes a mais. A diferença representa um aumento de aproximadamente 14,3% em relação ao número contabilizado até o fim de julho do ano passado.

A comparação, no entanto, precisa considerar que os períodos analisados não são exatamente iguais.

Cachoeiro teve 54 mortes durante todo o ano de 2025

Ao longo de todo o ano de 2025, Cachoeiro registrou 54 mortes no trânsito. Isso significa que, até 18 de julho de 2026, o município já alcançou cerca de 59% do total de vítimas fatais contabilizado durante os 12 meses do ano anterior.

Os números mostram que os acidentes continuam provocando mortes nas ruas, avenidas e rodovias que passam pelo município.

Colisões lideram ocorrências fatais

As colisões entre veículos representam 51,68% dos acidentes com mortes registrados no painel. Esse tipo de ocorrência concentra mais da metade dos casos.

Os choques contra objetos fixos, como muros, postes e estacas, aparecem em seguida, com 14,99%.

Já os atropelamentos correspondem a 13,87% das ocorrências fatais.

A faixa etária de 15 a 24 anos reúne o maior percentual de mortes registradas em Cachoeiro. Esse grupo representa 20,58% das vítimas.

Pessoas com idade entre 25 e 34 anos aparecem na sequência, com 18,12%. A faixa entre 45 e 54 anos corresponde a 17,23% dos mortos.

Os homens formam a ampla maioria das vítimas fatais. Segundo o Observatório de Segurança Pública, 82,10% das pessoas que perderam a vida nos acidentes eram do sexo masculino.

Espírito Santo registra 16 mortes em sete dias

O cenário também preocupa em todo o Espírito Santo. Somente nos sete dias anteriores à última atualização do painel, o Estado registrou 15 acidentes com vítimas fatais. Essas ocorrências deixaram 16 mortos.

Os dados reforçam o impacto da violência no trânsito e mostram que os acidentes fatais continuam atingindo diferentes regiões capixabas.