Cachoeiro registra quatro apostas ganhadoras da Mega-Sena 3032
No sorteio 3032, o prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era de R$ 29,1 milhões.
Apesar do prêmio da Mega-Sena 3032 ter acumulado, quatro apostas de Cachoeiro foram sorteadas por terem acertado a quadra. Com isso, os moradores levaram para casa cerca de R$ 680.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, outras diversas apostas conseguiram a quina e levaram a bolada de R$ 29.764,89. Os números sorteados foram: 08 – 12 – 23 – 27 – 42 – 43.
Leia também: Resultado da Lotofácil tem duas apostas ganhadoras do Sul do ES
Prêmio acumulado
No sorteio 3032, o prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era de R$ 29,1 milhões. Porém, ninguém conseguiu e o valor acumulou.
Próximo sorteio
A Caixa realizará o próximo sorteio da Mega-Sena neste domingo (19), às 11h. O concurso terá prêmio estimado em R$ 35 milhões.
Como jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país. O sorteio oferece prêmios milionários para quem acerta seis números. Contudo, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas.
Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.
O sistema oferece facilidades. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726