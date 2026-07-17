Cachoeiro registra quatro apostas ganhadoras da Mega-Sena 3032

Apesar do prêmio da Mega-Sena 3032 ter acumulado, quatro apostas de Cachoeiro foram sorteadas por terem acertado a quadra. Com isso, os moradores levaram para casa cerca de R$ 680.

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Além disso, outras diversas apostas conseguiram a quina e levaram a bolada de R$ 29.764,89. Os números sorteados foram: 08 – 12 – 23 – 27 – 42 – 43.

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Prêmio acumulado

No sorteio 3032, o prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era de R$ 29,1 milhões. Porém, ninguém conseguiu e o valor acumulou.

Próximo sorteio

A Caixa realizará o próximo sorteio da Mega-Sena neste domingo (19), às 11h. O concurso terá prêmio estimado em R$ 35 milhões.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país. O sorteio oferece prêmios milionários para quem acerta seis números. Contudo, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.

O sistema oferece facilidades. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.