Cachoeiro Stone Fair abre credenciamento para edição de 2026

A Cachoeiro Stone Fair, principal feira do setor de rochas naturais do Brasil, já está com o credenciamento aberto para sua próxima edição, que ocorre entre 25 e 27 de agosto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, reunindo empresários, profissionais, compradores, especificadores e representantes de toda a cadeia produtiva do segmento, promovendo oportunidades de networking, atualização de mercado e geração de negócios.

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Com expectativa de reunir 15 mil visitantes de todo o Brasil e de outros 30 países, a feira já está com o credenciamento aberto, garantindo acesso exclusivo a profissionais do setor, entre os quais estão marmoristas, distribuidores, compradores e profissionais ligados à construção civil. Neste sentido – e para garantir um ambiente ainda mais estratégico para expositores e visitantes -, durante o processo de inscrição, o sistema realizará a validação do credenciamento com base no CNPJ informado pelo participante, considerando uma seleção de CNAEs compatíveis com o mercado de rochas naturais e segmentos relacionados.

Além do credenciamento regular, os expositores contam com uma ferramenta exclusiva para convidar clientes e parceiros estratégicos. Por meio do Portal do Expositor, é possível gerar códigos de convite personalizados, vinculados ao nome e ao e-mail de cada convidado. A funcionalidade amplia as possibilidades de relacionamento e negócios durante a feira, permitindo que expositores facilitem o acesso de seus principais contatos ao evento.

Os interessados já podem realizar o credenciamento por meio do site oficial da Cachoeiro Stone Fair: https://www.cachoeirostonefair.com.br/.

Sobre a Cachoeiro Stone Fair

Realizada desde 1989 em Cachoeiro do Itapemirim (ES), a Cachoeiro Stone Fair é considerada uma das principais feiras do setor de rochas ornamentais. É realizada pela Milanez & Milaneze, uma empresa do Grupo Veronafiere, e promovida pelo SindiRochas, Cetemag e Centrorochas.