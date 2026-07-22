Chuva rápida atinge parte do Espírito Santo nesta quarta

A quarta-feira (22) terá chuva rápida em parte do Espírito Santo. Segundo a previsão, os ventos úmidos vindos do mar favorecem a ocorrência de chuva durante a manhã no litoral da Região Nordeste.

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As nuvens devem diminuir ao longo do dia, permitindo novas aberturas de sol. Nas demais regiões capixabas, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva.

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As temperaturas máximas podem chegar aos 29 °C nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do Estado. Já nas áreas mais altas, os termômetros podem registrar mínimas de 14 °C.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva.

As temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C. Em Vitória, a mínima também será de 18 °C, enquanto a máxima pode alcançar os 28 °C.

Região Sul

A Região Sul terá sol entre nuvens, sem previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros devem marcar entre 16 °C e 26 °C. Nas áreas altas, a temperatura varia de 14 °C a 25 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o sol também aparece entre nuvens e o tempo permanece firme.

Nas áreas menos elevadas, a mínima prevista é de 16 °C e a máxima de 27 °C. Nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 15 °C e 25 °C.

Região Norte

A Região Norte terá sol entre nuvens e não deve registrar chuva.

A temperatura mínima será de 18 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 29 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o tempo permanece sem chuva, com períodos de sol entre nuvens.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros devem marcar de 16 °C a 26 °C.

Região Nordeste

A Região Nordeste será a única do Espírito Santo com previsão de chuva nesta quarta-feira.

A chuva deve ocorrer de forma rápida durante a manhã nas cidades do litoral. Nas demais áreas da região, não há expectativa de precipitação.

As temperaturas ficam entre 17 °C e 29 °C.