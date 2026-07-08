Cachoeiro tem 348 vagas abertas no Sine; veja oportunidades
Oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e incluem funções em supermercados, distribuidoras, construção civil, mineração, mármore e granito.
O Sine de Cachoeiro de Itapemirim está com 348 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (8). As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com chances para candidatos com ou sem experiência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o painel divulgado pelo Sine, há vagas em setores como supermercados, distribuidoras, construção civil, mineração, padarias, empresas de alimentação, telefonia, comércio, indústria, além do segmento de mármore e granito. O levantamento é referente ao dia 8 de julho de 2026.
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Entre os destaques estão 50 vagas para auxiliar de logística, em distribuidora, sem exigência de experiência e com ensino fundamental completo. Também há 30 vagas para auxiliar de linha de produção, em frigorífico, sem exigência de experiência.
O painel ainda aponta oportunidades para auxiliar de cozinha, com 16 vagas; ajudante de obras, com 10 vagas; instalador reparador de linhas de telefone, com 10 vagas; lavador de chassi, com 10 vagas; motorista D, com 10 vagas; operador de caixa, com 10 vagas no total; e repositor de loja, com 10 vagas.
Também há chances para açougueiro, ajudante de motorista, balconista, conferente de carga e descarga, cozinheiro, eletricista, marceneiro, padeiro, promotor de vendas, técnico em segurança do trabalho, vendedor e vidraceiro.
Algumas vagas também aceitam pessoas com deficiência, como ajudante de motorista, assistente de marketing, auxiliar operacional noturno, motorista D e representante de vendas.
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Rua Costa Pereira, nº 100, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. O órgão informa que as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.
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