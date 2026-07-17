Cachoeiro tem novas oportunidades de qualificação profissional; confira

Em Cachoeiro há vagas abertas para qualificação profissional. Estão disponíveis vagas para dois cursos nas áreas de bem-estar, saúde e beleza. Para o curso de massagista, as aulas começam no dia 18 de agosto, com carga horários de 240 horas.

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As aulas acontecem de segunda a quarta, das 13h às 17h. As atividades serão concentradas na unidade do Senac localizada na Avenida Jones dos Santos Neves.

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Para se inscrever, o candidato precisa ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo. No momento da matrícula, deverá apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Curso de colorimetria

Além disso, tem também o curso de colorimetria avançada aplicada a cabeleireiros e barbeiros. A capacitação é para profissionais interessados em aperfeiçoar as técnicas na área da beleza. O curso será realizado entre os dias 3 de agosto e 29 de setembro de 2026. A carga horária será de 100 horas, com aulas de segunda a quarta-feira, das 13h às 17h.

Os interessados deverão apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. As informações sobre matrículas e opções de bolsas de estudo estão disponíveis no site do Senac Espírito Santo.