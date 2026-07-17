Cachoeiro tem novas oportunidades de qualificação profissional; confira
As informações sobre matrículas e opções de bolsas de estudo estão disponíveis no site do Senac Espírito Santo.
Em Cachoeiro há vagas abertas para qualificação profissional. Estão disponíveis vagas para dois cursos nas áreas de bem-estar, saúde e beleza. Para o curso de massagista, as aulas começam no dia 18 de agosto, com carga horários de 240 horas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As aulas acontecem de segunda a quarta, das 13h às 17h. As atividades serão concentradas na unidade do Senac localizada na Avenida Jones dos Santos Neves.
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Para se inscrever, o candidato precisa ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo. No momento da matrícula, deverá apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.
Curso de colorimetria
Além disso, tem também o curso de colorimetria avançada aplicada a cabeleireiros e barbeiros. A capacitação é para profissionais interessados em aperfeiçoar as técnicas na área da beleza. O curso será realizado entre os dias 3 de agosto e 29 de setembro de 2026. A carga horária será de 100 horas, com aulas de segunda a quarta-feira, das 13h às 17h.
Os interessados deverão apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. As informações sobre matrículas e opções de bolsas de estudo estão disponíveis no site do Senac Espírito Santo.
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