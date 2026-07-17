Sine Cachoeiro tem mais de 300 vagas de emprego nesta sexta-feira
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo.
Nesta sexta-feira (17), o Sine de Cachoeiro tem 327 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
Leia também: Unimed Vitória abre 25 vagas exclusivas para pessoas com deficiência
Como participar
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
Confira as vagas
- Acabador de granito
- Açougueiro (11h40 às 21h)
- Açougueiro
- Ajudante de açougueiro
- Ajudante de açougueiro
- Ajudante de açougueiro
- Ajudante de obras
- Ajudante de padeiro
- Analista contábil
- Aplicador de resinas (resinador)
- Apontador de obras (necessário CNH)
- Assistente administrativo (exclusiva para PCD)
- Atendente/balconista
- Atendente/balconista
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de confeiteiro
- Auxiliar de conservação
- Auxiliar de cozinha (horário noturno)
- Auxiliar de cozinha (Bairro Frade)
- Auxiliar de cozinha (Atílio Vivácqua)
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar de eletricista (necessário CNH B)
- Auxiliar de manutenção elétrica – eletricista
- Auxiliar de manutenção hidráulica
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de linha de produção
- Auxiliar de linha de produção
- Auxiliar de linha de produção (ajudante de pátio)
- Auxiliar de linha de produção (ajudante de pátio)
- Auxiliar de linha de produção (ajudante geral)
- Auxiliar de linha de produção (ajudante geral)
- Auxiliar de produção/ajudante geral (vaga temporária)
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de marceneiro
- Auxiliar de mecânico industrial (necessário CNH)
- Auxiliar operacional (noturno)
- Auxiliar técnico eletrônico (necessário CNH AB)
- Balconista
- Carpinteiro
- Classificador de minérios (chapas)
- Comprador
- Confeiteiro
- Cortador de granito
- Cozinheiro (horário noturno)
- Eletricista (necessário CNH B)
- Eletricista de instalação em veículos
- Reparador de linhas elétricas/eletricista
- Ensacador (turno 12×36)
- Estagiário de Engenharia Civil
- Forneiro de padaria
- Greidista (necessário CNH)
- Instalador de equipamentos de comunicação
- Instalador de sistemas fotovoltaicos
- Instalador reparador de linhas de telefone
- Lavador de chassi
- Lubrificador de máquinas de terraplenagem
- Lubrificador de máquinas de terraplenagem
- Marceneiro
- Marteleteiro (operador de máquina de mineração)
- Mecânico de manutenção industrial (auxiliar)
- Motorista D (aceita PCD)
- Motorista D
- Motorista de ônibus
- Motorista de caminhão 3/4
- Motorista/operador de caminhão espargidor
- Motorista de caminhão-pipa
- Motorista de comboio
- Operador de caixa
- Operador de caixa
- Operador de caixa
- Operador de máquina de mineração (marteleteiro)
- Operador de máquina de corte a fio
- Operador de perfuratriz
- Operador de minicarregadeira (Bobcat)
- Operador de pavimentação/recicladora asfáltica
- Operador de rolo compactador
- Operador (motorista) de caminhão espargidor
- Operador de ponte rolante
- Operador de produção
- Padeiro
- Pasteleiro (salgadeira)
- Polidor de pedras
- Promotor de vendas
- Recepcionista/atendente/caixa
- Repositor (operador de loja)
- Repositor de mercadorias perecíveis
- Repositor de mercadorias
- Repositor de mercadorias
- Sinaleiro de obras
- Soldador
- Técnico automotivo de inspeção veicular
- Técnico instalador de fibras ópticas (CNH B)
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Vendedor de mármore e granito
- Vendedor do comércio varejista
- Vendedor do comércio (vendedor interno)
- Vidraceiro
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726