Sine Cachoeiro tem mais de 300 vagas de emprego nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (17), o Sine de Cachoeiro tem 327 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.

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As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

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Como participar

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.

Confira as vagas