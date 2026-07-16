Cidades

Cachoeiro terá caravana gratuita para Festa da Imigração Italiana em Burarama

A participação exige inscrição antecipada e solidária. Os interessados devem preencher o formulário disponível na internet.

Foto: Matheus Rocha/PMCI

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim poderão contar com transporte gratuito para participar da Festa da Imigração Italiana em Burarama, que acontece neste sábado (18). A caravana sairá às 10h, em frente ao Sebrae, com destino à Praça de Burarama.

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A participação exige inscrição antecipada e solidária. Os interessados devem preencher o formulário disponível na internet. Os itens que poderão ser doados e a destinação das contribuições estão informados no próprio cadastro.

Leia também: Meninas Bordadeiras de Burarama criam coleção guiada por memórias e sentimentos

Durante o evento, o público acompanhará o lançamento oficial da Coleção CORAÇÕES, criada pelas Meninas Bordadeiras de Burarama. As peças foram inspiradas nas memórias, na natureza e nas tradições do distrito.

A coleção apresenta o bordado como expressão de identidade, pertencimento e economia criativa. Às 14h, as candidatas ao Miss Cachoeiro de Itapemirim 2026 desfilarão com as peças produzidas pelas bordadeiras.

Festa da Imigração Italiana em Burarama

Além do desfile, a programação contará com gastronomia típica, música, cultura, artesanato e outras atrações ao longo do dia.

A caravana facilita o acesso do público à festa e amplia a participação de moradores de Cachoeiro nas atividades culturais realizadas em Burarama.

As vagas devem ser garantidas pelo formulário de inscrição: https://forms.office.com/r/UyNUdXgg5B

A iniciativa é realizada pelo Sebrae/ES, com apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e da Região Sul Capixaba dos Vales e Café.

Serviço

Festa da Imigração Italiana

  • Data: sábado – 18 de julho
  • Horário: das 9h às 18h
  • Local: Praça de Burarama – Cachoeiro de Itapemirim
  • Desfile da Coleção CORAÇÕES: 14h
  • Caravana com saída de Cachoeiro de Itapemirim, às 10h (em frente ao SEBRAE) com destino à Praça de Burarama
  • Garanta sua vaga para a Caravana pelo link: https://forms.office.com/r/UyNUdXgg5B
  • Realização: Sebrae/ES
  • Apoio: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e Região Sul Capixaba dos Vales e Café

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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