Cachoeiro terá caravana gratuita para Festa da Imigração Italiana em Burarama

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim poderão contar com transporte gratuito para participar da Festa da Imigração Italiana em Burarama, que acontece neste sábado (18). A caravana sairá às 10h, em frente ao Sebrae, com destino à Praça de Burarama.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A participação exige inscrição antecipada e solidária. Os interessados devem preencher o formulário disponível na internet. Os itens que poderão ser doados e a destinação das contribuições estão informados no próprio cadastro.

Leia também: Meninas Bordadeiras de Burarama criam coleção guiada por memórias e sentimentos

Durante o evento, o público acompanhará o lançamento oficial da Coleção CORAÇÕES, criada pelas Meninas Bordadeiras de Burarama. As peças foram inspiradas nas memórias, na natureza e nas tradições do distrito.

A coleção apresenta o bordado como expressão de identidade, pertencimento e economia criativa. Às 14h, as candidatas ao Miss Cachoeiro de Itapemirim 2026 desfilarão com as peças produzidas pelas bordadeiras.

Festa da Imigração Italiana em Burarama

Além do desfile, a programação contará com gastronomia típica, música, cultura, artesanato e outras atrações ao longo do dia.

A caravana facilita o acesso do público à festa e amplia a participação de moradores de Cachoeiro nas atividades culturais realizadas em Burarama.

As vagas devem ser garantidas pelo formulário de inscrição: https://forms.office.com/r/UyNUdXgg5B

A iniciativa é realizada pelo Sebrae/ES, com apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e da Região Sul Capixaba dos Vales e Café.

Serviço

Festa da Imigração Italiana