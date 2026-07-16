Cachoeiro terá caravana gratuita para Festa da Imigração Italiana em Burarama
A participação exige inscrição antecipada e solidária. Os interessados devem preencher o formulário disponível na internet.
Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim poderão contar com transporte gratuito para participar da Festa da Imigração Italiana em Burarama, que acontece neste sábado (18). A caravana sairá às 10h, em frente ao Sebrae, com destino à Praça de Burarama.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A participação exige inscrição antecipada e solidária. Os interessados devem preencher o formulário disponível na internet. Os itens que poderão ser doados e a destinação das contribuições estão informados no próprio cadastro.
Leia também: Meninas Bordadeiras de Burarama criam coleção guiada por memórias e sentimentos
Durante o evento, o público acompanhará o lançamento oficial da Coleção CORAÇÕES, criada pelas Meninas Bordadeiras de Burarama. As peças foram inspiradas nas memórias, na natureza e nas tradições do distrito.
A coleção apresenta o bordado como expressão de identidade, pertencimento e economia criativa. Às 14h, as candidatas ao Miss Cachoeiro de Itapemirim 2026 desfilarão com as peças produzidas pelas bordadeiras.
Festa da Imigração Italiana em Burarama
Além do desfile, a programação contará com gastronomia típica, música, cultura, artesanato e outras atrações ao longo do dia.
A caravana facilita o acesso do público à festa e amplia a participação de moradores de Cachoeiro nas atividades culturais realizadas em Burarama.
As vagas devem ser garantidas pelo formulário de inscrição: https://forms.office.com/r/UyNUdXgg5B
A iniciativa é realizada pelo Sebrae/ES, com apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e da Região Sul Capixaba dos Vales e Café.
Serviço
Festa da Imigração Italiana
- Data: sábado – 18 de julho
- Horário: das 9h às 18h
- Local: Praça de Burarama – Cachoeiro de Itapemirim
- Desfile da Coleção CORAÇÕES: 14h
- Caravana com saída de Cachoeiro de Itapemirim, às 10h (em frente ao SEBRAE) com destino à Praça de Burarama
- Garanta sua vaga para a Caravana pelo link: https://forms.office.com/r/UyNUdXgg5B
- Realização: Sebrae/ES
- Apoio: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e Região Sul Capixaba dos Vales e Café
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