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Cachorra de hóspede foge de hotel em Cachoeiro; há recompensa para quem encontrar

Animal foi perdido por um hóspede, e o Hotel Rio Grande pede ajuda da população para encontrá-lo.

cachorrinha perdida
Foto: Divulgação / Hotel Rio Grande - aquinoticias.com

O Hotel Rio Grande, em Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quarta-feira (1), que a cachorrinha de um hóspede está desaparecida após fugir da caixa de transporte.

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De acordo com a publicação, quem encontrar o animal e pode receber uma recompensa de R$ 1 mil.

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Moradores, comerciantes e pessoas que circulam pela região podem ajudar a localizar a cachorra.

Toda ajuda é considerada importante para que o animal seja localizado e volte para um lugar seguro o mais rápido possível.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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