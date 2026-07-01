Cachorra de hóspede foge de hotel em Cachoeiro; há recompensa para quem encontrar

O Hotel Rio Grande, em Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quarta-feira (1), que a cachorrinha de um hóspede está desaparecida após fugir da caixa de transporte.

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De acordo com a publicação, quem encontrar o animal e pode receber uma recompensa de R$ 1 mil.

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Moradores, comerciantes e pessoas que circulam pela região podem ajudar a localizar a cachorra.

Toda ajuda é considerada importante para que o animal seja localizado e volte para um lugar seguro o mais rápido possível.