Primata ameaçado de extinção é encontrado em reserva no Espírito Santo

Um muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus), primata ameaçado de extinção e considerado o maior das Américas, foi avistado na Reserva Biológica Augusto Ruschi, em Santa Teresa, no Espírito Santo.

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O registro chama atenção por reforçar a importância da preservação de espécies ameaçadas e dos ambientes onde elas vivem. Também evidencia o papel das chamadas espécies guarda-chuva, cuja proteção contribui para conservar outras formas de vida associadas ao mesmo habitat.

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A bióloga Andressa Hartuiq, que participou da expedição, destacou a surpresa ao observar o animal em um fragmento florestal.

“O que mais me chamou a atenção foi perceber que um animal daquelas dimensões consegue viver em um fragmento florestal e encontrar recursos. Isso é uma prova da beleza da adaptação evolutiva”, afirmou.

Segundo o supervisor do programa, Victor Vale, o animal avistado aparentava ser uma fêmea grávida. Para ele, esse detalhe trouxe ainda mais significado ao registro.

Espécie está criticamente ameaçada

O muriqui-do-norte é classificado como Criticamente em Perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Por isso, sua presença na Reserva Biológica Augusto Ruschi reforça a relevância do monitoramento contínuo de espécies ameaçadas.

A ocorrência também mostra como o acompanhamento de espécies-bandeira, como a saíra-apunhalada, pode beneficiar todo o ecossistema ao redor.

Ao estudar e proteger essas espécies, pesquisadores contribuem para a conservação da Mata Atlântica e de diferentes formas de vida, desde grandes primatas até pequenos anfíbios, aves e plantas nativas.