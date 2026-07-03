Cafeicultura sustentável e secagem de café são destaques do 2º dia de simpósio em Guaçuí

O segundo dia do PROINTEC Agricultura IN Foco – Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite reserva uma série de palestras voltadas à inovação e ao fortalecimento do agronegócio capixaba. Nesta sexta-feira (3), o credenciamento terá início às 13 horas, seguido por uma agenda que reúne especialistas para discutir temas estratégicos da cafeicultura e da produção rural.

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Entre os destaques da tarde está a palestra “Cafeicultura Sustentável”, marcada para as 13h30, ministrada por Mateus Fonseca, engenheiro agrônomo e coordenador do CEDER Caparaó (Incaper).

A apresentação abordará práticas sustentáveis na produção de café, reforçando a importância da adoção de técnicas que conciliem produtividade, preservação ambiental e viabilidade econômica, tema cada vez mais relevante para os produtores diante dos desafios climáticos e das exigências do mercado.

Na sequência, às 14h20, Fabiano Tristão falará sobre a importância da irrigação na melhoria da qualidade do café.

Já às 15 horas, Maxwel Assis de Souza apresentará tecnologias de secagem de café a gás, tema que volta ao debate às 15h40 em uma mesa-redonda com a participação de Udson Furtado Ferreira, Leandro Dessi e do próprio Maxwel, discutindo qualidade, sustentabilidade e eficiência no processo de secagem.