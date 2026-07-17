Câmera registra criminoso com carro roubado quase atingindo motociclista em Cachoeiro

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro roubado bateu contra um poste e quase atingiu um motociclista, na manhã desta quinta-feira, em Cachoeiro de Itapemirim.

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O acidente aconteceu na BR-482, Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, no bairro Monte Belo. Nas imagens, o automóvel aparece em alta velocidade antes de o motorista perder o controle da direção.

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O veículo atravessa a pista e atinge o poste. Segundos antes da batida, um motociclista passa pelo trecho e escapa por pouco de ser atingido.

O carro havia sido roubado pouco antes na Rua Brahim Antônio Seder, no Centro de Cachoeiro. A vítima aguardava dentro do automóvel para entrar no trabalho quando foi abordada por um homem armado com uma faca.

Um pedestre tentou impedir o crime e entrou em luta corporal com o suspeito. Com medo de que o homem fosse ferido, a proprietária deixou o veículo. O assaltante aproveitou o momento e fugiu com o carro.

Durante a fuga, câmeras de videomonitoramento ajudaram a identificar o trajeto percorrido pelo suspeito. Após bater contra o poste, ele abandonou o automóvel e correu para uma área de mata às margens da rodovia.

Equipes realizaram buscas no local e prenderam o homem pouco depois. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil junto com a faca apontada como utilizada no roubo. O veículo foi recuperado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.