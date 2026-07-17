Segurança

Carreta tomba e deixa trânsito em meia pista em Cachoeiro

Carreta carregada com manilhas tombou na ES-488, em Soturno, Cachoeiro. Trânsito segue em meia pista nesta sexta-feira (17).

Foto: Divulgação

Uma carreta carregada com manilhas tombou na manhã desta sexta-feira (17), na ES-488, conhecida como Rodovia do Contorno, na região de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Segundo as informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção ao passar por uma curva. Com o tombamento, o trânsito ficou parcialmente comprometido e os veículos seguem passando por apenas meia pista.

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Motoristas que trafegam pelo trecho devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde do condutor. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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Cachoeiro de ItapemirimES 488

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