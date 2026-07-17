Carreta tomba e deixa trânsito em meia pista em Cachoeiro
Carreta carregada com manilhas tombou na ES-488, em Soturno, Cachoeiro. Trânsito segue em meia pista nesta sexta-feira (17).
Uma carreta carregada com manilhas tombou na manhã desta sexta-feira (17), na ES-488, conhecida como Rodovia do Contorno, na região de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo as informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção ao passar por uma curva. Com o tombamento, o trânsito ficou parcialmente comprometido e os veículos seguem passando por apenas meia pista.
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Motoristas que trafegam pelo trecho devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção.
Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde do condutor. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas.
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