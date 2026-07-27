Casa da Música celebra a diversidade artística capixaba com quatro espetáculos

A Casa da Música Sônia Cabral divulga sua programação cultural para a primeira semana de agosto de 2026. Entre quarta (5) a domingo (9), o espaço será palco de produções marcadas pela pluralidade artística, trazendo ao público apresentações vibrantes de música, teatro e dança.

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Destaques

Alex Emissário

O rapper capixaba Alex Emissário, voz emblemática da “velha escola” do hip-hop no Espírito Santo, abre a programação da semana com um espetáculo focado na resiliência e na paz. O show busca proporcionar uma experiência interativa repleta de mensagens de amor, resistência e combate a qualquer forma de preconceito, reafirmando o poder transformador do rap.

Data: Quarta-feira (5), às 20h

Ingressos: R$ 20,00 (Inteira) | R$ 10,00 (Meia) – Vendas via QR Code no local

Classificação: Livre

Realização: Alex Emissário

“Entre Ecos e o Silêncio”

Um espetáculo teatral que atravessa memórias, dores, silêncios e resistências femininas através de cenas intensas, poéticas e humanas. Entre ecos que permanecem vivos e silêncios impostos ao longo de gerações, mulheres ocupam o palco para transformar suas histórias em presença, denúncia e encontro. A montagem propõe uma experiência sensível e provocadora, trazendo à cena reflexões sobre violência, invisibilidade, sobrevivência, identidade e força feminina.

Datas: Quinta (6) e sexta-feira (7), às 20h

Ingressos: R$ 40,00 (Inteira) | R$ 20,00 (Meia) – Vendas pelo Sympla

Classificação: 14 anos

Realização: Coletivo Mulheres em Cena e Eliza Rodrigues Produções

Dorkas Nunes 50+ de Carreira

“Dorkas Nunes – 50+ de Carreira” celebra a trajetória de uma das grandes referências da música capixaba. Em um espetáculo que reúne samba, congo e outros ritmos brasileiros, a cantora, compositora e congueira revisita mais de cinco décadas dedicadas à valorização da cultura popular e afro-brasileira.

Com repertório composto por canções autorais e interpretações marcadas pela força de sua presença artística, Dorkas conduz o público por uma emocionante viagem de memória, identidade e tradição, reafirmando seu legado e a riqueza da música produzida no Espírito Santo.

Data: Sábado (8), às 20h30min

Local Específico: Sala Milson Henriques (Casa da Música Sônia Cabral)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Realização: Dorkas Nunes

“Terra Sem Males”

Desenvolvido a partir da residência artística Territorialidade Ancestral, com orientação do pesquisador, bailarino e coreógrafo Elidio Netto, o espetáculo da Ehioze Cia de Dança faz uma reflexão antropológica e corporal sobre origem, pertencimento e o mito guarani sob a ótica contemporânea. A obra destaca a potência dos intérpretes-criadores na construção de células coreográficas ricas em memória e consciência corporal.

Data: Sábado (8), às 19h30min

Ingressos: R$ 30,00 (Inteira) | R$ 15,00 (Meia) – Vendas na bilheteria do teatro

Classificação: Livre

Realização: Ehioze Cia de Dança

RESUMO DO SERVIÇO

Evento: Programação Semanal — Casa da Música Sônia Cabral