Casa da Música celebra a diversidade artística capixaba com quatro espetáculos
Entre quarta (5) a domingo (9), o espaço será palco de produções marcadas pela pluralidade artística
A Casa da Música Sônia Cabral divulga sua programação cultural para a primeira semana de agosto de 2026. Entre quarta (5) a domingo (9), o espaço será palco de produções marcadas pela pluralidade artística, trazendo ao público apresentações vibrantes de música, teatro e dança.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Destaques
Alex Emissário
O rapper capixaba Alex Emissário, voz emblemática da “velha escola” do hip-hop no Espírito Santo, abre a programação da semana com um espetáculo focado na resiliência e na paz. O show busca proporcionar uma experiência interativa repleta de mensagens de amor, resistência e combate a qualquer forma de preconceito, reafirmando o poder transformador do rap.
- Data: Quarta-feira (5), às 20h
- Ingressos: R$ 20,00 (Inteira) | R$ 10,00 (Meia) – Vendas via QR Code no local
- Classificação: Livre
- Realização: Alex Emissário
“Entre Ecos e o Silêncio”
Um espetáculo teatral que atravessa memórias, dores, silêncios e resistências femininas através de cenas intensas, poéticas e humanas. Entre ecos que permanecem vivos e silêncios impostos ao longo de gerações, mulheres ocupam o palco para transformar suas histórias em presença, denúncia e encontro. A montagem propõe uma experiência sensível e provocadora, trazendo à cena reflexões sobre violência, invisibilidade, sobrevivência, identidade e força feminina.
- Datas: Quinta (6) e sexta-feira (7), às 20h
- Ingressos: R$ 40,00 (Inteira) | R$ 20,00 (Meia) – Vendas pelo Sympla
- Classificação: 14 anos
- Realização: Coletivo Mulheres em Cena e Eliza Rodrigues Produções
Dorkas Nunes 50+ de Carreira
“Dorkas Nunes – 50+ de Carreira” celebra a trajetória de uma das grandes referências da música capixaba. Em um espetáculo que reúne samba, congo e outros ritmos brasileiros, a cantora, compositora e congueira revisita mais de cinco décadas dedicadas à valorização da cultura popular e afro-brasileira.
Com repertório composto por canções autorais e interpretações marcadas pela força de sua presença artística, Dorkas conduz o público por uma emocionante viagem de memória, identidade e tradição, reafirmando seu legado e a riqueza da música produzida no Espírito Santo.
- Data: Sábado (8), às 20h30min
- Local Específico: Sala Milson Henriques (Casa da Música Sônia Cabral)
- Entrada: Gratuita
- Classificação: Livre
- Realização: Dorkas Nunes
“Terra Sem Males”
Desenvolvido a partir da residência artística Territorialidade Ancestral, com orientação do pesquisador, bailarino e coreógrafo Elidio Netto, o espetáculo da Ehioze Cia de Dança faz uma reflexão antropológica e corporal sobre origem, pertencimento e o mito guarani sob a ótica contemporânea. A obra destaca a potência dos intérpretes-criadores na construção de células coreográficas ricas em memória e consciência corporal.
- Data: Sábado (8), às 19h30min
- Ingressos: R$ 30,00 (Inteira) | R$ 15,00 (Meia) – Vendas na bilheteria do teatro
- Classificação: Livre
- Realização: Ehioze Cia de Dança
RESUMO DO SERVIÇO
Evento: Programação Semanal — Casa da Música Sônia Cabral
- Data: 05 a 09 de agosto de 2026
- Endereço: Casa da Música Sônia Cabral — Centro Histórico, Vitória – ES
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